Tarjolla rokkia, messuhuumaa ja missejä sekä Tampereen parhaita paloja – Poimi tästä viikon kiinnostavimmat menovinkit

Maailma aukeaa, ja Pirkanmaan keikkakalenteri alkaa olla täynnä. Tulevalla viikolla ruotsalainen metalliyhtye Aviana soittaa Yo-talolla ja indietähti William Fitzsimmons G Livelabissa. Nokialla on messut ja missikisat. Puuhaksi on myös taide- ja kävelykierroksia.

Aamulehti

1. Mansen parhaat puolet

Kaupunkioppaat tutustuttavat osallistujat Tampereen kiinnostavimpiin kohteisiin ja kertovat tarinoita historiasta, kulttuurista sekä nähtävyyksistä. Kävelykierros on oiva tilaisuus tutustua kaupunkiin, olit sitten turisti, junantuoma tai paljasjalkainen.

13.–29.5. klo 12-13.30. Lähtö Rautatieasemalta.

2. Raskaan musiikin bileet

Yo-talolla on tarjolla herkkua raskaan musiikin ystäville, kun ruotsalainen metalliyhtye Aviana soittaa. Illan aikana esiintyvät myös Tampereen oma Detset ja kotimainen Noira. Aviana julkaisi tammikuussa singlen Obsession ja on nyt kiertueella. Tässä on hyvä mahdollisuus moshata niskat kipeäksi ja huutaa ääni käheäksi!

18.5. klo 19 alkaen Yo-talolla.

3. Taidetorstaissa Anna Retulainen

Taidemaalari Anna Retulaisen näyttely on esillä Sara Hildénin taidemuseossa. Näyttely jakaantuu temaattisiin kokonaisuuksiin: Asetelma, Puutarha, Kohtaaminen ja Muistaminen. Esillä on myös uusia teoksia ja piirustuksia. Lähde mukaan Taidetorstain opastukselle Retulaisen näyttelyyn.

19.5. klo 14–15 Sara Hildénin taidemuseossa.

4. Indietähti Tampereelle

Laulaja-lauluntekijä William Fitzsimmons esiintyy G Livelabissa. Etenkin lyriikoistaan tunnettu Fitzsimmons on soittanut Suomessa loppuunmyytyjä keikkoja. Tällä keikalla kuullaan uutta tuotantoa, jota artisti kuvailee testamentiksi, jolla hän päästää irti menneisyyden myrskyistä.

20.5. klo 21–23 G Livelabissa.

5. Messut Nokialla

Nokian messuilla voi maistella katuruokaa, seurata Miss Nokian kruunaamista ja katsoa Henriikka Roon tankotanssiesitystä. Lapsille messuilla on Riesa-pelle ja Muksu-areena, jossa on keppihevosrata sekä lapsiparkki. Tapahtuma tuo taatusti hyvän mielen koko perheelle.

21.5. klo 10–17 ja 22.5. klo 7–13. Hinttalankatu 6, Nokia.