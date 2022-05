Pirkanmaalla tapahtumia on luvassa lähestulkoon joka viikonlopulle, parhaille useampia. Poimi lista talteen, niin kesän suunnittelu voi alkaa.

1. Gymnaestrada

Mikä: Voimistelun suurtapahtuma Gymnaestrada kokoaa voimistelun ystävät kesäkuussa Tampereelle. Paikalle on tulossa yli 10 000 harrastajaa ympäri Suomen, ja myös kansainvälisiä vieraita odotetaan.

Ohjelmassa on muun muassa näytöksiä, kilpailuja, kenttäohjelmia ja kokeilupisteitä. Näkemisen arvoisia ovat ainakin Move it! -avajaiset 9.6. ja Unelmia-päätösjuhla 12.6., kummatkin Tampereen stadionilla.

Milloin ja missä: 9.–12.6. Tampereella. Tapahtumapaikkoja ovat muun muassa Tampereen Messu- ja urheilukeskus, Tampereen stadion, Nokia-areena.

2. Hervanta Open Air

Mikä: Tampereen Hervanta saa tänä kesänä oman kaksipäiväisen festivaalin. Esiintymässä ovat Kolmas nainen, Miljoonasade, Uniklubi, Brother Firetribe, Petri Nygård, Klamydia, Jonne Aaron, Dingo ja Portion Boys. Tapahtumaan on 18 vuoden ikäraja.

Milloin ja missä: 17.–18.6.Tampereella Hervannan Kuusikkopuiston kentällä.

3. Tammerfest

Mikä: Tampereen festivaalikesän ikisuosikkia Tammerfestiä juhlitaan Tampereen keskustassa kolmen päivän ajan. Esiintymässä on tuttun tapaan kotimaisia suosikkeja, kuten Tehosekoitin, Sanni, Olavi Uusivirta, Jonne Aaron, Maija Vilkkumaa & Ystävät, Apulanta, Lauri Tähkä, The Rasmus, Behm, Vesterinen Yhtyeineen, Jannika B, Popeda, Pyhimys, Anna Puu, Erika Vikman, Anssi Kela, Mariska ja Uniklubi.

Milloin ja missä: 21.–23.7. Tamperella Ratinanniemen festivaalipuistossa.

4. Stadionkonsertit

Mikä: Ratinan stadionilla järjestetään tänä kesänä peräti kaksi stadionkonserttia: koronan takia siirtynyt Hassisen Koneen 40 vuotta myöhemmin -konsertti ja Juha Tapion Elossa!-konsertti.

Hassisen Koneen konsertissa myös lämppärit ovat näkemisen arvoiset, Tuomari Nurmion nykyinen yhtye Dumari & Spuget, jota vahvistaa puhallinryhmä Blosarit, ja Litku Klemetti.

Milloin ja missä: Hassisen Kone 30.7. ja Juha Tapio 6.8. Tampereen Ratinan stadionilla.

5. Sorsapuisto Live

Mikä: Sorsapuistossa järjestetään ensi kesänä uusi musiikkitapahtuma, Sorsapuisto Live. Sen pääesiintyjänä on yhdysvaltalaisyhtye Toto. Muista yhtyeistä on julkistettu vasta Brother Firetribe. Tapahtumaan on 18 vuoden ikäraja.

Milloin ja missä: 5. elokuuta Tampereen Sorsapuistossa.

6. Blockfest

Mikä: Korona perui Blockfestin kahtena edelliskesänä, mutta tänä kesänä jälleen juhlitaan. Pääesiintyjäksi on saatu 50 Cent, muita esiintyjiä ovat muun muassa Jack Harlow, JVG, Baby Tate ja Gettomasa. Tapahtuma on tänä vuonna vain täysi-ikäisille.

Milloin ja missä: 19.–20.8. Tampereen Ratinassa.