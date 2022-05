Säveltäjä Minna Leinosen teos on ehdolla ison musiikkipalkinnon saajaksi

Liikeooppera Alma! kilpailee Pohjoismaiden neuvoston palkinnosta. Teos on ehdolla myös Teosto-palkinnon saajaksi.

Aamulehti

Tamperelaisen säveltäjän Minna Leinosen Alma!-ooppera on ehdolla Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon saajaksi vuonna 2022. Ehdokkuudet julkistettiin tiistaina. Palkintosumma on noin 40 000 euroa. Palkinnot jaetaan myöhemmin tänä vuonna.

Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinto jaetaan joka toinen vuosi jonkun elossa olevan säveltäjän teokselle ja joka toinen vuosi esiintyjälle. Tänä vuonna vuorossa ovat säveltäjät. Jokainen Pohjoismaa saa asettaa kaksi ehdokasta. Suomen toinen ehdokas on poplaulaja Yonan albumi Uni johon herään.

Leinosen Alma!-liikeooppera sai ensi-iltansa Tampereella striimattuna keskellä korona-aikaa helmikuussa 2021. Hanna Weseliuksen palkittuun Alma!-romaaniin perustuvan teoksen esittivät kapellimestari CHANGEnsemble, Tanssiteatteri MD ja Petri Kekoni Company kapellimestari Jutta Seppisen johdolla. Alman rooli teki Suvi Eloranta.

Näin Aamulehti luonnehti teoksen ensiesitystä:

Lue lisää: Hienosta Alma!-oopperasta tuli Minna Leinosen läpimurto ensiluokkaisena oopperasäveltäjänä: ”Ei muuta kuin Kaija Saariahon vanavedessä maailmalle!”

Alma!-ooppera on parhaillaan ehdokkaana myös Teosto-palkinnon saajaksi Suomessa.

”Tosi onnellinen olen, että teos on otettu näin hyvin vastaan. Nämä ovat isoja noteerauksia koko työryhmälle, jossa musiikki on yksi osa. Työ ja tulkinta tapahtuu koko työryhmässä”, Minna Leinonen sanoo.

Tilauksia riittää

Alma! on toistaiseksi esitetty vain striimattuna. ”Toivomme totta kai, että sille tulisi jossain vaiheessa myös live-esityksiä. Kiinnostusta on ollut”, säveltäjä kertoo.

Mitä liikeooppera oikein tarkoittaa? ”Se on koreografi Petri Kekonin luoma käsite. Halusimme tehdä oopperaa, jossa ei pönötetä, vaan liike eri muodoissa on osa teosta. Myös laulajat ovat osa liikkeellisyyttä.”

Minna Leinosella ovat mielessä jo uudet teokset. Hän viimeistelee parhaillaan pianokvintettoa kesän Korsholman musiikkijuhlille, jossa hän on residenssisäveltäjänä. Tekeillä on myös orkesteriteos Helsingin kaupunginorkesterille ensi vuoden kevääksi. ”Ja Tampere Filharmonialle on tulossa teos vuodelle 2024.”

Leinosta työllistää lähivuodet myös Tampere Biennale -festivaali, jonka uudeksi taiteelliseksi johtajaksi hänet valittiin hiljattain.