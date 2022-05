Terveyttä, kiekkohuumaa ja sijoittamista – poimi tästä viikon kiinnostavimmat menovinkit

TTT-Klubilla kuullaan Astrid Swanin upeaa ääntä ja Monitoimitalo 13:n valtakunnallisessa Nuori Kulttuuri On Air -tapahtumassa tulevaisuuden taitureita.

1. Tervettä elämää Pirkkahallissa

Kombuchaa ja smoothieita, pilatesta ja hypnoosia, joogaa ja erilaisia kehon- ja mielenhallintatunteja. Ainakin näitä lupaa Vire-tapahtuma Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa tulevana viikonlopuna. Terveysmessujen lisäksi Vire pitää sisällään Yoga Playn eli Tampereen joogamessut.

7.–8.5. klo 10–17 Tampereen messu- ja urheilukeskus.

2. Virittäydy MM-huumaan

MM-kisat alkavat ensi viikolla 13. toukokuuta, joten nyt on aika virittäytyä tunnelmaan. Vapriikki tarjoaa siihen loistavan mahdollisuuden Kiekkoetkoilla tulevana perjantaina. Liekehtivä leijona -näyttelyn lisäksi ohjelmassa on muun muassa Ilveksen ja Tapparan näytösmatsi, musaa, kiekkojen tuunausta ja haastatteluja.

6.5. klo 16–20 Museokeskus Vapriikki, Tampere.

3. Nuoret nousevat lavalle

Tampereella Monitoimitalo 13 kutsuu lavalle nuoret osaajat taiteenlajista riippumatta. Nuori Kulttuuri On Air -tapahtumassa nähdään bändejä, tanssiryhmiä, soolotanssijoita, räppäreitä ja nuorisoteatterilaisia eri puolilta Suomea. Galleria Vivissä on esillä nuorten taidetta. Yleisö pääsee myös itse tekemään maksuttomissa työpajoissa.

7.5. klo 14–18 Monitoimitalo 13, Tampere.

4. Sijoitusmessut

Kannattaisiko sijoittaa metsään, pörssiosakkeisiin vai kiinteistöihin? Näinä aikoina sijoittaminen on vaikeaa kokeneillekin tekijöille. Apua ahdinkoon voi hakea Sijoitusmessuilta Tampere-talosta ensi viikon keskiviikkona. Tapahtuma on maksuton, mutta osallistuminen vaatii rekisteröitymistä. Sen voi tehdä myös paikan päällä.

11.5. klo 19 Tampere-talo.

5. Astrid Swan herkistää

Astrid Swan on kertonut sairastavansa parantumatonta rintasyöpää. Hän on kirjoittanut kuoleman läheisyydestä myös kirjan ja useita hienoja biisejä. Musiikillisesti suomalaisartistia on verrattu muun muassa Tori Amosiin ja Kate Bushiin. Kuinka heleästi artistin pehmeä ääni soi, sen voi tarkistaa lauantaina TTT-Klubilla Tampereella.

7.5. klo 22 TTT-Klubi, Tampere

