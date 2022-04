Joko ehdit ihmettelemään, mitä ihmettä Tammerlammessa keskellä Tamperetta on? – Nämä riehakkaat uimarit sukeltelevat siellä aina syksyyn saakka

Uimarit poistuvat vasta, kun Tammerlampi taas loppusyksystä tyhjennetään.

Aamulehti

Tällä viikolla Tampereella on kastauduttu Keskustorin suihkulähteessä ja vappuna Tammerkoskessa, mutta kuinka moni uimari jaksaa sukellella syksyyn saakka niin kuin nyt Tammerlammessa vastaan tulevat alastomat uimarit?

No joo. Onhan vertaus epäreilu. Lämpötilan vaihtelun aistivia tuntoreseptoreja ei näillä sankareilla ole, kun ei ole lihaa eikä vertakaan. Uimalakkeihin ja -laseihin sonnustautuneet sukeltajat on valmistettu maalatusta epoksihartsista.

Mistä on kyse?

Vuodesta 2010 lähtien Tampereen kaupungin julkisesta taiteesta vastaava Tampereen taidemuseo on esitellyt Tammerlammessa veistotaidetta paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta. Veistoksen lampeen pystytti torstaina Tampereen Infra, ja taide saa olla paikallaan koko kesän syys–lokakuuhun saakka, jolloin lampi talvea varten tyhjennetään.

Tänä kesänä teokset ovat kuvanveistäjä Anne Meskanen-Barmanin veistokset Uimarit ja Gravitaatio (2011–2021).

Mummun työpaikka

Anne Meskanen-Barmanin teoksia on ollut esillä sekä Suomessa että ulkomailla, ja hän on toteuttanut useita julkisia teoksia muun muassa Helsingin Jätkäsaareen, Kallahden ja Järvenperän kouluun, Jyväskylän liikuntatieteelliseen yliopistoon ja Ruusupuiston alikulkutunneliin.

Meskanen-Barman on opiskellut Kankaanpään taidekoulussa, ja asuu Espoossa. Hän on opettanut vuosia kuvanveistoa muun muassa Kuvataideakatemiassa. Hän oli erityisen mielissään siitä, että hänen teoksiaan pyydettiin esille juuri Tammerlampeen.

”Olen syntynyt Valkeakoskella ja liikun usein Tampereen seudulla. Tammerlammen takana oleva hotelli Tammer liittyy sukuuni. Sotien aikaan mummuni oli töissä hotelli Tammerissa. Hän kertoi, että kun Tampereella tuli ilmahälytyksiä, työntekijät suojautuivat niitä hotellin kellariin.”

Kuinka monta uimaria Tammerlammessa on?

”Minä lasken että siinä on kaksi, mutta teoksessa on neljä osaa ja kuinka monta uimaria katsoja näkee riippuu vähän siitäkin, mistä suunnasta teosta katsoo.”

Meskanen-Barmanin taiteessa ihminen yhdistyy usein jollakin tavalla luontoon. Veistoksissa on myös rajankäyntiä unen ja valveen, tietoisen ja alitajuisen välillä. Uimareita, joutsenia, kaloja ja ihmiskaloja hän on varioinut useissa teoksissaan.

”Uimarin muoto on herkullinen ja kuvanveistäjälle helppo toteuttaa. Miesraukkani joutuu toimimaan näissä aina mallina. Uimalaseista tulee minusta kiinnostava etäännyttävä katse, kun katsoja ei tiedä, ovatko silmät lasien takana kiinni vai auki.”

Vesi on Meskanen-Barmanille myös sikäli rakas elementti, että hän käy viikoittain uimahallissa.

”Olen nuorena harrastanut kilpauintia ja toiminut uimavalvojana. Kelluminen on hienoa, ja koen taiteenkin voimakkaan kehollisesti. Pinnan lävistäminen on mielestäni herkullinen asetelma, kun pinnalta ei yhtään näy, mitä pinnan alla on. Siinä on jotain samaa kuin Marc Chagallin maalauksissa: kaikki on mahdollista ja asiat voivat vielä muuttua muuksi.”

Anne Meskanen-Barman on myös mitalitaiteilija, ja hänen mitalejaan on Tampereen taidemuseon mitalitaiteen kokoelmissa.

Tammerlampi on kivasti Tammerinpuiston leikkipuiston vieressä ja myös leikkijöiden näkösällä. Vesistö on kuitenkin ihan omansa, eikä sillä ole yhteyttä Tammerkoskeen, johon teekkarit pulautetaan vapun päivänä.

Kuvasta paljastuu, miten taiteilija luo illuusioita.

Kuvataiteilija on käyttänyt miestään uimarien mallina.

Pää edellä pinnan alle.