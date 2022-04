Poimi tästä menovinkit vapun tapahtumiin

Kevään juhla eli vappu on ensi sunnuntaina. Koko perheelle sopivia tapahtumia on luvassa paljon.

Vapputoria ei järjestetä tänä vuonna Tampereen Keskustorilla vaan Hämeenpuistossa. Tämä kuva on otettu vappuna 2017.

1. Vapputorille Hämeenpuistoon

Tampereen perinteinen vapputori pidetään tänä keväänä Hämeenpuistossa Keskustorin sijaan, koska Keskustorilla rakennetaan kesäkeidasta ja valmistaudutaan jääkiekon MM-kisoja varten. Hämeenpuistossa on luvassa perinteistä vapputunnelmaa, herkkuja, koristeita ja ilmapalloja. Vapputavaraa on myynnissä myös Laukontorilla ja Tammelantorilla.

Vapputori Tampereen Hämeenpuistossa 30.4.–1.5.

2. Kaste palaa paikalleen

Tekniikkaa opiskelevat fuksit dipataan Tammerkosken hyiseen veteen jälleen vappuna ja heistä tulee aitoja tamperelaisia teekkareita. Kahtena edellisvuonna teekkarikaste on jouduttu järjestämään koronan takia poikkeuksellisin järjestelyin ja syksyllä, tänä vuonna se palaa vihdoin oikealle paikalleen vappuun.

Teekkarikaste 1.5. kello 13 Tampereen Koskipuistossa.

3. Vapputapahtumia koko perheelle

Tampereen keskustassa järjestetään vappupäivänä useita koko perheelle sopivia vapputapahtumia. Tallipihalla on luvassa pomppulinnaa, onnenpyörää, poniratsastusta ja hevosvaunuajelua. Milavidassa on näyttelyjen, opastuksien ja työpajan lisäksi esiintymässä taikuri. Werstaan vapussa on työväenlaulukaraoke, perinteistä vappuaskartelua ja näyttelykierroksia.

Lasten vappu 1.5. klo 10–16 Tallipihalla, Milavidan lasten vappu klo 11–16 ja Werstaan vappu klo 11–16.

4. Aikaan sopivia lauluja

Tampereen Pakkahuoneella soi vappupäivänä lauluja rauhasta, solidaarisuudesta ja oikeudenmukaisuuden kaipuusta. Lavalla nähdään Sinikka Sokka, Monna Kamu, Aulikki Oksanen, Vuokko Hovatta, Koiton Laulu, Mikko Perkoila, Paleface, Emilia Sisco, Arto Piispanen, Ville Rauhala, Eero Ojasen orkesteri, Paleface ja Laulava Unioni feat Valtteri Pöyhönen & Ricky Tick Brass.

Solidaarisuutta aina! -konsertti 1.5. kello 15 Pakkahuoneella.

5. Pirkkahalli täyttyy koirista

Vähän toisenlaista vappua juhlitaan lauantaina ja sunnuntaina Pirkkahallissa. Silloin järjestetään Werraton Wappu Dog Show, kaikkien rotujen pohjoismainen ja kansainvälinen koiranäyttely, jossa on mukana lähes 4 000 koiraa. Ohjelmassa on myös junior handler -kilpailut ja pentunäyttely.

Werraton Wappu Dog Show Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa la 30.4. klo 9 ja su 1.5. klo 10.