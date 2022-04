Matkailu- ja puutarhamessut ovat takuuvarmoja kesän merkkejä. Vilkkaaseen tapahtumaviikkoon mahtuu myös muun muassa Nightwish, Taidesuunnistus, Irkkufestarit ja Fuck Cancer Run.

1. Pirkkahallissa virittäydytään vapaalle

Ei ihme, että Tampereen hotellit ovat kokolailla täynnä: Tampereen messu- ja urheilukeskuksen Virittäydy vapaalle -viikonloppu pitää sisällään peräti viidet eri messut: Piha & Koti, Kotimaan matkailu, Keräilyn maailma, Suuri Snadi (pienoismalleja ja nukkekoteja) ja Perhomessut.

Tampereen messu- ja urheilukeskus 22.–24.4. Lisätiedot virittaydyvapaalle.fi.

2. Raskaan musiikin viikko

Kahteen kertaan koronan vuoksi siirtynyt Nightwishin keikka Nokia-areenassa järjestetään vihdoin perjantaina 22. huhtikuuta. Raskasta musiikkia on tarjolla Nokia-areenassa myös ensi viikolla, kun ruotsalainen Ghost nousee lavalle. Yo-talolla pääsee synkistelemään viikonloppuna Turmion Kätilöiden tahtiin.

Nokia-areena 22.4. klo 18 Nightwish, 27.4. klo 18 Ghost. Yo-talo 22. ja 23.4. klo 20 Turmion Kätilöt.

3. Kurkista taiteilijan työhuoneeseen

Taidesuunnistus on mainio tilaisuus päästä kurkistamaan taiteilijan työtiloihin: miten työt syntyvät ja millainen tyyppi niiden takana oikein on? Mukana on noin 130 kohdetta eri puolilla Pirkanmaata, eikä maksa mitään. Mukana on niin kuvataiteilijoita, muotoilijoita, valokuvaajia kuin käsityötaiteilijoita.

Taidesuunnistus 22.–23.4. Pirkanmaalla. Lisätiedot taidesuunnistus.net.

4. Uusi irkkufestari Tampereelle

Jokavuotiseksi suunniteltu uusi irlantilaisen musiikin festivaali saapuu Tampereelle. Avajaisia vietetään jo keskiviikkona Teerenpelissä, mutta ohjelmaa on sunnuntaihin saakka eri puolilla kaupunkia. Torstaina irlantilaislauluja lauletaan myös Kangasala-talossa. Luvassa on paitsi pubikierroksia ja jameja myös erilaisia työpajoja.

The Spring Gathering 2022 20.–23.4. Tampereella ja Kangasalla. Lisätiedot irishfestival.fi.

5. Tampereella haistatetaan syövälle

Suomessa sairastuu syöpään vuosittain 700–800 nuorta aikuista. Itsenäinen elämä on juuri aluillaan, joten sairaus tuo eteen erityisiä haasteita. Fuck Cancer Run Tampere järjestetään näiden nuorten aikuisten tukemiseksi. Tapahtumaan voi osallistua juoksemalla tai tukemalla tapahtumaa verkossa.

Ratinan tapahtumapuisto 23.4. klo 13–16. Lisätiedot sylva.fi.