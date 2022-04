Selvitimme, missä Tampereella voi keväällä välttyä jääkiekolta – turvasatamaa on turha hakea ainakaan kulttuuriravintoloista: ”Baarikeskustelujen kaksi kovinta aihetta ovat nyt Ukrainan tilanne ja jääkiekko”

Jääkiekoton Tampere on tänä keväänä kiven alla, kun sekä Ilves että Tappara pelaavat liigan semifinaaliotteluissa ja 13. toukokuuta alkavat jääkiekon MM-kisat jatkuvat toukokuun loppuun. Mihin voi paeta ihmisparka, jota jääkiekko ei yhtään kiinnosta?

Työpaikat eivät ole vaihtoehto, sen tietää kokemuksesta. Monissa oppilaitoksissakin seurataan Ilveksen ja Tapparan matseja, ja mitä erilaisempiin harrasteyhdistyksiinkin on eksynyt vähintään yksi kiekkofani.

Tamperelaisista kulttuuriravintoloista yksikään ei lupaa täysin jääkiekkovapaata seurustelua tämän kevään aikana. Vaikka ravintolassa ei olisi kiekkokatsomoa, aihe nousee esiin asiakkaiden puheissa ja puhelimissa.

”Teatterikulmassa baarikeskustelujen kaksi kovinta aihetta ovat nyt Ukrainan tilanne ja jääkiekko. Meillä ei ole screenejä, eikä urheilukanavia, mutta asiakkailla on mukana omia laitteita ja niitä seurataan taukoamatta. Tampereelta tuskin löytyy ravintolaa, missä jääkiekkokeskustelua ei käytäisi. Onhan tämä niin poikkeuksellinen tilanne, että molemmat tamperelaisjoukkueet saattavat olla finaalissa vastakkain, kertoo Sinikka Solapuro Ravintola Teatterikulmasta.”

Kilpailuvaltti?

Kulttuuriravintola Kivestä vastaava toimitusjohtaja Antti Tuomi kertoo kulttuuriravintolan jo odottavan toukokuista MM-kisahuumaa.

”Kiven sisätiloissa emme näytä jääkiekkopelejä, koska Kivessä on tarjolla arki-iltaisin muuta kulttuuriohjelmistoa, kuten blues-, jazz- ja runoiltoja. Mutta Kivi on mukana jääkiekon MM-huumassa niin, että ravintolalla on iso terassi Tampereen Teatterin edustalla Keskustorilla,” kertoo Tuomi hyvillään.

Juhlatalon Ravintolat oy:n ravintolapäällikkö Loretta Pietilä puolestaan on valmis myöntämään, että kiekottomuus voisi joissain tilanteissa olla ravintolalle jopa kilpailuvaltti. Ainakaan Tampereen Komediateatterin kupeessa olevan Sisko ja sen Veli -pubin asiakaskunta ei ole kovin kiekkohullua.

”Pubissa on kolme tv-ruutua. Mikäli asiakas toivoo, saa kanavan käännettyä. Emme ehdota kiekon katsomista, emmekä mainosta pubia kiekkokatsomona. Screeniä meillä ei ole, eikä maksullisia urheilukanavia. Kuitenkaan emme kiellä aiheesta puhumista. Melko rauhassa meillä saa olla ja istua omissa oloissaan, jos niin haluaa.”

Antti Tuomi ei puolestaan usko, että jääkiekkovapaus voisi olla ravintolalle minkäänlainen kilpailuvaltti.

Tampereen jääkiekkovapaat julkiset paikat

1. Konsertit. Konsertteja kaupungissa riittää, ja keväällä on vara valita harvinaisistakin genreistä. Kivessä pääsee kuulemaan 1920-luvun bailumusaa ragtime bluesia. Kulttuuritalo Laikussa soi huhtikuun lopulla irkkumusa ja vaskipuhaltimet, G Livelabissa Paul Elias ja Muuan Mies. Tampere-talossa esiintyy Tampere Filharmonia, mutta myös Behm, The Dire Straits Experience ja Jethro Tull. Klubilla nähdään Happoradio ja Vesala, Olympiassa Anssi Kela ja Chisu. Nightwish on kevään odotetuin vieras Nokia-areenalla, mutta siellähän jääkiekko muodossa tai toisessa tulee ihan varmasti vastaan.

2. Teatterit. Tamperelaisteattereissa kevätkausi jatkuu toukokuun puoliväliin, mutta tässä yhteydessä on syytä muistaa, että teatteri ei ole täysin jääkiekkovapaa miljöö. Vaaran paikkoja ovat etenkin stand up -illat, mutta vakavankin draaman väliajoilla saatetaan ihan vakavissaan puhua jääkiekosta.

TTT:n ohjelmistossa jatkavat Kuolemantanssi, Matilda, Lehman Brothers, Punk!, Mars vs. Venus ja 7. toukokuuta Vala! Tampereen Teatterissa Saatana saapuu Moskovaan, Kotiopettajattaren romaani, Kansalliskirjailija, Eikä yksikään pelastunut ja Salaisuuksien ilta. Komediateatterissa Levätkää rauhassa, Komisario Palmu!, Päämäärä Tuntematon ja ja Parasta ennen.Teatteri Siperian Miesliven näytännöt jatkuvat Tampere-talossa.

3. Taidemuseot ja galleriat. Museo Milavidassa avautuu huhtikuun lopulla Vivienne Westwoodin muotia esittelevä näyttely. Tampereen taidemuseossa jatkavat Illuusio ja Liisa Hietasen virkattuja ihmisiä esittelevä näyttely. Sara Hildénin taidemuseossa jatkaa Anna Retulaisen kiehtova näyttely. Kaupungin lukuisista gallerioista voi etsiä jääkiekkovapaata aluetta, joskin on hyvä muistaa, että nykytaiteilijoille kaikki aiheet ovat vapaata riistaa.

4. Muut urheilulajit. Jääkiekkohuumaa voi koettaa paeta myös muiden urheilulajien pariin, varsinkin sellaisten, joissa treenataan tosissaan. Myös yksilölajit, kuten maratonjuoksu ovat mahdollisia turvasatamia. Tanssikouluissa, joogasaleilla ja ratsastustalleilla kiekkopuhetta ei juurikaan kuule. Jääkiekkovapaita hetkiä voi löytyä myös lajeista, joissa touhutaan intohimoisesti eläinten tai kasvien kanssa.

5. Jumalanpalvelukset. Tampereen seurakunnilla ei ainakaan tällä hetkellä ole suunnitelmissa jääkiekkoaiheisia tapahtumia keväälle. Yksittäisten saarnojen sisällöistä ei tietenkään voi olla täydellisen varma. Pääsiäinen kirkkovuoden suurena juhlana sisältää runsaasti jumalanpalveluksia, messuja ja konsertteja kaiken ikäisille.

6. Aikaa itselle. Jos mikään muu ei kiinnosta kannattaa tehdä sama, mikä silloin, kun joutuu odottelemaan punaisten liikennevalojen vaihtumista: ajatella, että tämä on nyt hetki ihan vain itselle. Varsinkin tärkeiden matsien aikaan uimahalleissa, kuntosaleilla, puistoissa, kansallispuistoissa ja lenkkipoluilla on selvästi rauhallisempaa kuin muina aikoina.