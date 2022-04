Suora lähetys juuri nyt: Suuren journalistipalkinnon ehdokkaat julkistetaan

Voittajat julkistetaan toukokuun alussa.

Torstaina aamupäivällä ratkeaa, ketkä ovat ehdolla Suuren journalistipalkinnon 2021 saajiksi.

Ehdokkaat julkistetaan Päivälehden museossa tänään torstaina kello 10. Aamulehti näyttää IS:n välittämän lähetyksen julkistustilaisuudesta suorana.

Suuri journalistipalkinto 2021 -kilpailussa on neljä kategoriaa, joissa kussakin on kolme ehdokasta. Kategoriat ovat Vuoden juttu, Vuoden journalistinen teko, Vuoden journalistinen pomo ja Vuoden journalisti.

Suuri journalistipalkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus. Kilpailun tarkoituksena on tukea ja edistää hyvää journalismia sekä vahvistaa vastuullisen suomalaisen median asemaa yhteiskunnassamme.

Palkinto on jaettu vuodesta 2001 lähtien. Kilpailun järjestämisestä vastaavat vuorovuosin MTV, Sanoma ja Yleisradio. Tänä vuonna järjestämisvastuu on Sanoma Media Finlandilla. Aamulehti on osa Sanoma Media Finlandia.

Voittajat julkistetaan suorassa tv-lähetyksessä Nelosella klo 19 alkaen.

Viime vuonna Vuoden juttu -palkinnon voitti Ilta-Sanomien Henrik Kärkkäinen. Hän paljasti, että Psykoterapiakeskus Vastaamo oli joutunut tietomurron kohteeksi.

Vuoden journalistisen teon teki Terhi Pirilä-Porvali, joka puolusti journalistista päätösvaltaa Ilmajoki-lehden päätoimittajana.

Vuoden journalistisena pomona palkittiin Aino Heikkonen, joka työskentelee Etelä-Saimaan päivätuottajana.

Vuoden 2020 journalisti oli Hufvudstadsbladetin ja Dagens Nyheterin Venäjän-kirjeenvaihtaja Anna-Lena Laurén.