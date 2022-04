Kuvakirja pakolaislapsesta sai Kirsi Kunnaksen mukaan nimetyn Punni-palkinnon –Palkinto jaettiin Lastenkirjainstituutissa Tampereella

Lastenkirjainstituutissa on toukokuun loppuun esillä myös perinteinen, vuoden lasten- ja nuortenkirjasatoa esittelevä Kirjakori-näyttely.

Aamulehti

Tamperelaisen Lastenkirjainstituutin vuosittain jakama Punni-kirjallisuuspalkinto on annettu Frank Furun ja Linda Bondestamin kuvakirjalle Ni är inte min mamma (Förlaget, 2021). Kirja on ilmestynyt Katri Tapolan suomentamana nimellä Mutta te ette ole äiti (Etana Editions, 2021).

Pietarsaaressa asuva Frank Furu on yli kymmenen vuoden ajan työskennellyt yksintulleiden pakolaislasten kanssa. Ni är inte min mamma on hänen esikoisteoksensa. Linda Bondestam on helsinkiläinen kuvittaja. Palkintoperusteiden mukaan tekijöiden kuvakirja lisää kaikenikäisten lukijoiden ymmärrystä ja myötätuntoa sodan vuoksi kotinsa jättäneitä kohtaan, ja on siten palkintoperusteiden edellyttämä rohkea ja tärkeä avaus.

Lastenkirjainstituutin Punni-palkinto jaetaan kotimaiselle lasten- tai nuortenkirjan tekijälle esikoisteoksesta tai rohkeasta avauksesta lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Palkinnon nimi tulee Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen tarinoita -kirjan Punni-jäniksestä.

Neljä kunniamainintaa saivat Emilia Aakon ja Veera Aron lastenkirja Kaiho-kotitonttu ja karanneet kärsiväiset (Kumma-kustannus, 2021), Anna Elina Isoaron ja Mira Malliuksen kuvakirja Sinä yönä tuli talvi (WSOY 2021), Veera Salmen nuortenkirja Olin niinku aurinko paistais (Otava 2021) ja Otto Tähkäpään sekä Ilpo Rybatzkin tietokirja Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin (Tammi 2021).

Näyttely vuoden 2021 kirjoista

Lastenkirjainstituutissa avautui huhtikuun alussa myös jokavuotinen Kirjakori-näyttely, joka esittelee tänä vuonna kaikkiaan 1 222 vuonna 2021 ilmestynyttä lasten- ja nuortenkirjaa. Mukana on kirjoja 145 kotimaiselta ja ulkomaiselta kustantajalta.

Viime vuonna ilmestyi ennätyksellinen määrä lastenromaaneja ja satu- tai kertomuskokoelmia. Sen sijaan kotimaisten nuortenkirjojen määrä laski kolmatta vuotta peräkkäin. Lisäksi lasten- ja nuortenkirjoja käännetään suomeksi yhä harvemmista kielistä.

Kirjakori-näyttelyyn voi tutustua Tampereen Puutarhakadulla sijaitsevan Lastenkirjainstituutin aukioloaikoina alkuviikosta tai erikseen sovittuina aikoina toukokuun 25. päivään saakka.