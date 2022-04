Suomen suurin hevostapahtuma valtaa Pirkkahallin – Poimi viikon menot talteen

Hevoset-messut vetävät Tampereen messu- ja urheilukeskuksen täyteen viikonloppuna, mutta tapahtumia on myös nostalgian ystäville, täysin arkelogisille asioille ja yli 50-vuotiaille. Mikä kuuluu minnekin, sen voit päättää itse.

1. Hevosten ystävät koolla

Tätä on hevosväki odottanut. Hevoset-messut siirrettiin koronan vuoksi syksyltä kevääseen. Nyt tulevana viikonloppuna on vihdoin sen aika, kun hevosihmiset saavat kokoontua sankoin joukoin yhteen Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. On siellä hevosiakin paikalla. Messut järjestetään jo 12. kerran.

Tampereen messu- ja urheilukeskus 9.4. kello 8.30–18 ja 10.4. kello 9–17.30.

2. Pistepirkot lennossa

1980-luvulla perustettu ja suursuosioon 1990-luvulla yltänyt 22-Pistepirkko on noussut taas uuteen lentoon. Tunnistettavan omaperäisellä lauluäänellä varustettu solisti PK Keränen julkaisi pari vuotta sitten soololevyn mutta myös 22-Pistepirkoilta on tullut ja tulossa tänä vuotta uutta musiikkia. Keikkakunnon pääsee tarkistamaan Yo-talolla.

Tampereen Yo-talo 8.4. ja 9.4. klo 22

3. Paikallista arkeologiaa

Tiesitkö, että Pirkanmaalla tehdään jatkuvasti arkeologisia kaivauksia? Mitä kaikkea on meneillään, sen kuulet lauantaina Vapriikissa. Asiaa kuullaan muun muassa keskiajan ja rautakauden ruumishaudoista ja niiden tutkimuksista sekä arkeologisten tarkastusten tuloksista eri puolilta Pirkanmaata. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tampereen museokeskus Vapriikki 9.4. kello 12–16.

4. Virpoen ja varpoen

Ensi sunnuntai on palmusunnuntai eli silloin virpojat lähtevät liikkeelle. Kohti pääsiäistä Virpoen varpoen -tapahtumassa Tampereella Linnainmaan seurakuntakeskuksessa pääsee tunnelmaan. Ohjelmassa on perhemessu, jonka jälkeen on virpomisvitsojen koristelua, pomppulinna, kasvomaalausta ja temppurata.

Linnainmaan seurakuntakeskus 9.4. kello 11–14.

5. Messut yli 50-vuotiaille

Mitä yli 50-vuotiaat haluavat? K50-messujen mukaan ainakin tietoa terveydestä, hyvinvoinnista, matkailusta ja kulttuurista. Messuilla nähdään maistiaisia teatteriesityksistä ja niihin sekä monin muihin menoihin voi tapahtumassa ostaa lippuja. Myynnissä on myös pirkanmaalaisia tuotteita. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Tampere-talo 9.4. kello 11–17.

Oikaisu 6.4.2022 kello 7.42: Korjattu kolmoskohdan päivämäärä oikeaksi. Tapahtuma on lauantaina 9.4., ei perjantaina, kuten jutussa aiemmin virheellisesti luki.