Tamperelainen Suvi Ermilä voitti Sarjakuva-Finlandian – voittaja raottaa ovea maailmaan, joka on jälleen surullisen ajankohtainen: ”He haluaisivat kuitenkin elää normaalia elämää”

Tamperelainen sarjakuvataiteilija Suvi Ermilä teki kokemuksistaan vastaanottokeskuksen työntekijänä albumin, joka palkittiin Sarjakuva-Finlandialla. Voittaja valittiin kymmenen ehdokkaan joukosta.

Aamulehti

Vuoden 2022 Sarjakuva-Finlandian on voittanut Tampereelta kotoisin oleva sarjakuvataiteilija Suvi Ermilä teoksellaan Vastaanottokeskus. Teos käsittelee vastaanottokeskuksen elämää ja pohjautuu Ermilän omiin kokemuksiin niiden työntekijänä vuosina 2010–2018.

Teos käsittelee muun muassa pakolaisten ahdinkoa, laitosarjen absurdiutta ja viranhaltijoiden moraalisia pohdintoja. Ermilä on taustaltaan sosionomi ja kokenut omakohtaisesti niiden arjen. Työssään sosiaaliohjaajana hän on kohdannut paljon ristiriitoja, joihin albumissaankin syventyy.

”Se työ on tärkeää ja sen on kokenut merkitykselliseksi. Samalla siinä on kokenut ristiriitaa siitä, että työntekijänä ei ole mahdollisuutta auttaa niin paljoa kuin haluaisi.”

Mikä? Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinto Jaetaan vuosittain Tampere Kuplii -festivaaleilla ansioituneelle sarjakuva-albumille. Palkinnon on perustanut Tampere Kuplii ry yhdessä Tampereen kaupungin Luova Tampere -ohjelman kanssa. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2007. Palkinnon arvo on 5 000 euroa. Nelihenkinen raati seuloi kymmenen finalistia 55 ehdokkaan joukosta. Voittajan valitsi tänä vuonna tutkija ja kirjailija Virpi Hämeen-Anttila.

Hidasta elämää

Päähenkilöt ovat työntekijöitä. On kyyninen Pasi, joka on ollut pitkään töissä, Anu, joka kokee ristiriitaa omien toiveiden ja resurssien riittävyyden välillä, ja Toivonen, joka on omien ideoidensa pauloissa. ”Hahmot ovat sellaisia, joihin pystyn itse samastumaan.”

Albumin novellimaisissa tarinoissa elämä vastaanottokeskuksessa näyttäytyy ajoittain pysähtyneenä. ”Halusin, että siinä näkyy myös se hitaus. Työuralta on jäänyt mieleen se verkkainen tunnelma, kun ihmiset eivät voi hirveästi tehdä. He haluaisivat kuitenkin elää normaalia elämää, ei laitoselämää.”

Toivoa synkkyyden keskellä

Sarjakuvan idea kypsyi mielessä pitkään. Sen aloittaminen vaati lopulta irtaantumisen työstä, jotta aiheeseen sai riittävästi etäisyyttä.

Ennen töiden lopettamista Ermilä ehti nähdä vuoden 2015 pakolaiskriisin ja sen monet vaikutukset. Nyt aihe on jälleen hyvin ajankohtainen. ”Hurjaa on, että me ei oikeasti tiedetä, mitä tapahtuu seuraavan päivänä ja kuka on pakolainen. Yhtenä päivänä voit olla töissä ja seuraavana etsimässä turvaa pakolaisena. Se on hirvittävän surullista.”

Vaikka albumi on pohjavireeltään synkkä, uskoo hän silti, että toivoa on aina. ”Tein sitä työtä, mitä tein niin pitkään siksi, että siinä on aina toivoa ja valoa samaan aikaan, myös näillä turvapaikanhakijoilla. Monilla elämä jatkui ja saattoi mennä hyväänkin suuntaan.”

Kahden vuoden projekti

Albumi on ensimmäinen, jonka tekemiseen Ermilä pystyi keskittymään täysipainoisesti. Hän sai sen tekemiseen Koneen säätiön työskentelyapurahan vuodeksi. Siltikin aiheen työstäminen kesti kaiken kaikkiaan lähes kaksi vuotta.

”Alkuun pääseminen oli vaikeaa. Mietin paljon moraalisia dilemmoja ja sitä, miten hyväosaisena voin käsitellä tätä teemaa.” Ratkaiseva askel kohti valmista teosta oli osallistuminen käsikirjoittajaryhmään. Siellä hän sai vahvistusta sille, että aiheesta kannattaa kirjoittaa ja tehdä albumi.

Helppoa prosessissa on ollut se, että vastaanottokeskuksen maailma on tuttu. Aiheen nostaminen esiin on tuntunut tärkeältä. ”Koska vastaanottokeskus näyttäytyy aika suljettuna laitoksena, halusin raottaa sitä maailmaa ihmisille jotka eivät sitä tunne. Vaikka pakolaiset ovat päässeet turvaan niin se ei tarkoita sitä että haasteet loppuisivat siihen.”

Seuraavakin sarjakuva-albumi on jo suunnitteilla. Ermilä on tuore äiti ja seuraavan albumin teemaa liittyy jollain tavalla vanhemmuuteen. ”Äitiyteen liittyy paljon myyttejä, olisi kiva päästä purkamaan jotenkin niitä.”