Miltä Villa Urpossa näyttää nykyään? – Hymyä!-sarjan kuvaukset antoivat mahdollisuuden kurkistaa varjellun graniittilinnan sisälle

Lehtikeisari Urpo Lahtisen hulppea kotimuseo on säilyttänyt taikansa. Televisioväki pääsi työskentelemään talossa ja sen tontilla Jepen suostumuksella useita päiviä.

Kevättalven auringosta nauttivat yhtä lailla niin Näsijärven jäällä suksiva hiihtäjä kuin rantamännikössä pyrähdyksiä ottava palokärki. Jälkimmäinen toki kiljahtelee enemmän.

Läheisessä graniittilinnassa on vähintään yhtä innostunut meininki. Vuonna 1994 menehtyneen lehtimoguli Urpo Lahtisen rakennuttama kotimuseo Villa Urpo on ennallaan, ja paikalle on maaliskuisena päivänä kokoontunut ryhmä tv:stä tuttuja kasvoja. Villassa kuvattiin viime vuonna useita kohtauksia ensi viikolla C More -suoratoistopalvelusta kuvaruutuihin putkahtavaan Hymyä!-draamasarjaan.