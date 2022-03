Katso laaja kuvakooste: ”Tämähän on taivas” – Yo-talon hiljaiselo päättyi perjantaina, kun legendaarinen Peer Günt nousi lavalle

Yo-talon hiljaiselo päättyi Peer Güntin noustessa perjantaina lauteille. Legenda täytti salin uskollisilla kuulijoilla, mutta myös nuori voima sai äänensä kuuluville Holy Villainin lämmittäessä yleisöä.

Aamulehti

Keikkajärjestäjien piireissä on pohdittu, siirtyykö yleisö synkkien maailmankuvien takia livemusiikin parista keskusteluryhmiksi kuppiloiden pöytien ääreen. Se on ollut rehellinen huoli. Perjantaisen Peer Güntin yleisön perusteella huoli on kuitenkin aiheeton.

”Tämähän on taivas. Täällä pystyy hetkeksi unohtamaan arjen murheet”, totesivat Petri Nieminen ja Jukka Lehtonen juuri ennen illan alkua.

”Intiimi ja nostalginen”, sanoivat monet illan tunnelmasta. Suurin osa yleisöstä on kuunnellut Peer Günttiä vuosia, ellei jo vuosikymmeniä. Bändin mukana on syntynyt ystävyyssuhteita ja avioliittoja. Musiikki ei petä.

Ei petä Yo-talokaan. Vanhan laadun rinnalle halutaan nostaa uusia tekijöitä ja antaa paikallisille bändeille mahdollisuus. Holy Villain löytyi lämppäriksi Tampereen bändeille lähetetyn somekyselyn avulla.

Näin on hyvä jatkaa kevääseen.

Tunnelma ja miljöö olivat sellaiset kuin vain hard rockilta voi toivoa. Moni kertoi odottaneensa tätä aivan liian kauan.

Yo-talo haluaa antaa vähän tunnetuille bändeille mahdollisuuden nousta esiin. Holy Villain löytyi Peer Güntin lämppäriksi Tampereen bändit -ryhmän kautta.

Ville "Mooses" Myllylä antoi musiikin lyödä rintaan ja tukan heilua. Rock-kansa näytti, kuinka mennään täysillä mukana.

Peer Günt on suomen rock-kentän ikoni, ja monille yleisöstä keikan kokeminen Yo-talolla oli nostalgian sävyttämä elämys.

Yo-talo ja Peer Günt pitkän tauon jälkeen. Voiko enempää toivoa?

"Ehkä jotkut ovat vielä varovaisia, mutta kyllä ihmiset kaipaavat keikkoja. Tämän vuoden aikana palataan normaaliin", tuumaa Pekka Siika myyntipöydän takana.

"Remu johdatti aikanaan oikealle tielle, ja olemme nyt olleet 42 vuotta Peer Güntin kanssa tourilla", myhäilevät Petri nieminen (vas.) ja Jukka Lehtonen ennen keikan alkua.

"Peer Günt on oma soundinsa. Mikä on vaikeampaa kuin tehdä kolmen soinnun biisejä niin, että ne pysyy freeseinä", pohtivat Make Huhtala (vas.), sekä Mirva ja Jani Iso-Kukkula.

Josh Lawg tuli Yo-talolle kuuntelemaan lämppärinä soittavaa Holy Villainia. "Ystäväni soittaa siinä."

"Ei nykypäivä masenna. On vain kivaa päästä keikalle. Viime kerrasta on reilu puolitoista vuotta. Pitää olla viihdettäkin", sanoo Tomi Silander.

Juha Nieminen tuli perheineen erityiselle keikalle Yo-talolle. "Olimme vaimon kanssa täällä ensimmäistä kertaa Peer Günttiä kuuntelemassa 5.3.1986."

Riku Wicström (vas.) kehui Petteri Sipposen opettaneen hänet fanittamaan Peer Günttiä. "Sulun aikana tuli todellinen tyhjiö, joten nyt ollaan hyvillä mielin."

"Ollaan Rock-meiningillä. Tätä on odotettu", kertoo Camomilla Penttinen. Veli-Matti Virtasen mielestä on hyvä antaa uusille kyvyille mahdollisuus lämppäreinä.

"Holy Villain on osuva valinta lämppäriksi", sanovat Marko Salmenpää (vas.) ja Janne Juutinen. Juutisen omakin bändi haki paikkaa.

"Varmasti kaikki tuntee tänä päivänä juhlimisesta jonkin sortin syyllisyyttä, mutta me tarvitsemme normaalia, jotta elämä voi jatkua", toteavat Pia Järvinen ja Kimmo Numminen.

"Yo-talo on intiimi ja idyllinen. Elo hymyilee eikä Peer Güntin kanssa voi olla kuin hyvä mieli", summaavat Hämeenlinnalaiset Minna Miettinen ja Antti Vauromaa.

Rudi Peltonen (vas.), Jari Saxholm, sekä Sami Vilppo ja Marju Talasmäki löytävät Yo-talon illasta muistoja ja vanhoja ystäviä. "Ja Peer Günt on loistava bändi."