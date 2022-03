Lady Gaga julkaisi Insta­gramissa tukensa Ukrainalle, ja osa venäläisistä suuttui – Tällainen on venäläinen some, joka ei ole samanlaisen kontrollin alla kuin televisio

Television pääkanavat ovat Venäjällä valtion tiukassa ohjauksessa. Myös sosiaalista mediaa kontrolloidaan Venäjällä lainsäädännön kautta jonkin verran, mutta täysin kontrollin alla se ei ole.

Vain muutama tunti sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin viime viikon torstaina hyökkäsi Ukrainaan, julkaisi venäläinen räppäri Oxxxymiron Instagramissa videon, jolla hän kertoi peruvansa loppuunmyydyt konserttinsa vastalauseena hyökkäykselle.

”Vaikka miten kovasti yritätte selittää, ettei se ole hyökkäystä vaan puolustautumista, se ei ollut Ukraina joka valtasi venäläistä maaperää. Se on Venäjä joka tällä hetkellä pommittaa itsenäistä valtiota”, räppäri sanoi videolla.

Taiteilijat Kirill Savcheknkov ja Alexandra Sukhareva puolestaan vetäytyivät Venetsian biennaalista. He sanovat Instagramissa, ettei taiteelle ole sijaa kun siviilit kuolevat.

Venäläisten julkisuuden henkilöiden osallistuminen sosiaalisessa mediassa on tällä hetkellä voimakasta, sanoo Tampereen yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin yliopiston­lehtori Saara Ratilainen. Some-aktivismia lähestyviä päivityksiä lähettävät nyt jopa sellaiset populaar­ikulttuurin ja viihdeteollisuuden hahmot, jotka eivät tähän mennessä ole ottaneet kantaa politiikkaan.

”Populaari­kulttuuri on politisoitunut muutamien päivien aikana todella voimakkaasti”, hiihtolomalla oleva Ratilainen toteaa puhelimessa.

Televisio on Venäjällä yhä seuratuin media myös informaation lähteenä, vaikka suosion lasku onkin jatkunut jo kymmenisen vuotta. Television pääkanavat ovat valtion tiukassa ohjauksessa. Myös sosiaalista mediaa kontrolloidaan Venäjällä lainsäädännön kautta jonkin verran, mutta täysin kontrollin alla se ei ole.

Venäläinen Facebookia vastaava VKontakte on suosituin alusta, jota käyttää noin puolet venäläisistä. VKontakten omistaa Kremliä lähellä oleva internetalan yritys, ja sitä kontrolloidaan ainakin osittain.

Youtuben suosio on kasvanut Venäjällä viime vuosina voimakkaasti, ja usein sitä käytetään rinnakkain Instagramin kanssa. Niitä seuraa ja käyttää noin kolmasosa venäläisistä.

”Niiden näkyvyys ja vaikutus myös muiden medioiden puolella on kasvanut todella paljon”, Ratilainen kertoo.

Myös Tiktok on noussut parissa vuodessa kahdesta prosentista kuuteentoista prosenttiin venäläisten seuraamissa some-alustoissa.

”Nuoret ovat löytäneet Instagramin ja Youtuben vaihtoehtoisina informaation levityskanavina”, Ratilainen sanoo. ”Perinteinen televisio on Venäjällä niin vahvasti valtion linjan mukainen, ja ne vaihtoehtoiset, ’televisuaaliset’ sisällöt ovat nyt Youtubessa. Siksi Youtube on myös kansainvälisesti vahvempi Venäjällä kuin muissa maissa.”

Kutakuinkin kaikki keskeisimmät venäläisen viihdetaivaan tähdet ovat Instagramissa, jossa he jossain määrin puhuttelevat yleisöä valtion medioiden ohi, Ratilainen kertoo. Instagramia käytetään aktiivisesti osana oman uran ja julkisuuskuvan luomista, ja usein päivitykset ovat hyvin tuotettuja.

Avoimet puheenvuorot Ukrainan puolesta tulivat Ratilaiselle osin yllätyksenä. Aiemmin tiedostavat taiteilijat ja julkisuuden henkilöt ovat saattaneet jakaa sosiaalisessa mediassa kannanottoja esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen tai feminismin puolesta, mutta viestit ovat olleet jollain tapaa verhottuja, eivät suoraan poliittisia.

Nyt kantaa on otettu esimerkiksi Instagramissa jaetuilla mustilla ruuduilla, joiden kautta halutaan viestiä surua tilanteesta. Mustan ruudun jakoi muun muassa koomikko Maksim Galkin, joka on aiemmin pysytellyt hyvin epäpoliittisena, samoin kuin tv-juontaja Ivan Urgant.

Myös pitkän linjan julkisuuden henkilöt, joiden ura pitkälti perustuu näkyvyyteen kaikissa medioissa ja varsinkin valtion tv-kanavilla, ovat julkaisseet somessa kuvia tai videoita, joilla he puhuvat rauhan puolesta.

Esimerkiksi venäläis-georgialainen laulaja Valeri Meladze piti Instagramissaan vakavan puheen, jossa hän vetosi sotilasoperaatioiden lopettamiseksi ja toivoi asioiden ratkeavan neuvottelupöydän ääressä eikä sotimalla.

Venäjän viihdemaailman huipulla on myös paljon ukrainalaistaustaisia tähtiä.

Esimerkiksi laulaja, tv-juontaja Regina Todorenko on ukrainalainen, ja hän on ottanut viime päivien aikana päivityksissään paljon kantaa sotaan.

”Hän käyttää Instagramia vaihtoehtoisena tiedotuskanavana”, Ratilainen sanoo.

Todorenko on myös nuori äiti, ja hän tuo päivityksissään esiin lasten ja äitien tilannetta Ukrainassa. Tiistaina hän julkaisi Instagramissa eri uutislähteistä koostetun kuvasarjan lasten elämästä sodan keskellä. Päivityksessään Todorenko kirjoitti metroasemilla synnyttävistä äideistä, jotka eivät tuudita lastaan uneen kehtolaulun, vaan konekiväärien ja pommien räjähdysten äänimaisemassa.

”Tämä ei ole se maailma jonka halusimme! Kärsimys ei tee ketään onnelliseksi. Sota ei ole ainoa keino neuvotella! Ja me emme synnytä lapsia lähettääksemme heidät varmaan kuolemaan!”

Todorenkolla on Instagramissa 7,9 miljoonaa seuraajaa. Vielä enemmän on samaten ukrainalaistaustaisella pop-tähti Svetlana Lobodalla, jota seuraa yli neljätoista miljoonaa ihmistä.

Loboda julkaisi Instagramissa videon, jossa hän itkien vetoaa vallanpitäjiin sodan lopettamiseksi.

Päivitykset saavuttavat siis valtavia yleisöjä, minkä lisäksi sosiaalisen median vaikuttajat jakavat toistensa tekemiä päivityksiä eteenpäin. On kuitenkin vaikea tietää kuinka laajalle viestit loppujen lopuksi leviävät, ja missä määrin niiden tekijöillä on samat yleisöt, Ratilainen sanoo.

Myös isot maailmantähdet Elton Johnista Lady Gagaan ja Paul McCartneyyn ovat ilmaisseet sosiaalisessa mediassa tukevansa Ukrainaa. Erilaisissa venäläisissä verkkomedioissa julkaistaan myös koosteita Hollywood-tähtien kannanotoista.

Nämäkin viestit tavoittavat ison osan venäläisistä, mutta kaikki eivät niistä pidä. Esimerkiksi Lady Gagan Instagram-päivityksessä on venäläisiltä faneilta useita vihaisia kommentteja, joskin myös ilahtuneita ja positiivisia.

Supertähtien päivitykset näyttävätkin tuovan yhteen eri lähtökohdista ja sukupolvista tulevia ihmisiä, Ratilainen pohtii.

”On hyvin vaikea tietää, voivatko idolien viestit kääntää ihmisten päitä ja laajemmin vastustamaan sitä poliittista valtaa, vai johtavatko ne vain trollaustyyppiseen, polarisoituneeseen kommentointiin.”

Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla viesteillä voi olla muitakin seurauksia.

Ivan Urgant on pitkään vetänyt suosittua Večernij Urgant -ohjelmaa Venäjän suurimmalla kanavalla, ja hän on myös ilmaissut tukensa Ukrainalle Instagramissa. Tämän jälkeen show peruttiin, ja perumisen syistä liikkuu ristiriitaista tietoa, Ratilainen kertoo. Oliko kyseessä tuotantotiimin oma valinta vai tekikö päätöksen kanava. Tietoa ei myöskään ole siitä, koska ohjelma palaa ruutuun – vai palaako koskaan.

Tämän hetken vaikuttavimmaksi influensseriksi kutsuttu Juri Dud on puolestaan vedonnut some-kanavissaaan oligarkkeihin ja virkamiehiin, joilla vielä voisi olla valtaa vaikuttaa Putiniin. Dudin Ukrainaa koskevien päivitysten perusteella hallintoa lähellä toimivan, internetin säätelyä edistävän Liga bezopasnogo interneta -organisaation johtaja Jekaterina Mizulina on ehdottanut, että tämä pitäisi julistaa ulkomaiseksi agentiksi.

Ulkomaiseksi agentiksi julistaminen vaikeuttaa henkilön (tai organisaation tai median) toimintaa Venäjällä. Listalle joutuminen tarkoittaa muun muassa sitä, että sillä olijat joutuvat raportoimaan tarkasti taloudellisista tekemisistään viranomaisille.

Lisäksi heidän täytyy alustaa kaikki sisältönsä virkkeellä, josta käy ilmi heidän näennäinen statuksensa, kuten esimerkiksi uutismedia Meduza, joka on yksi Venäjän luetuimmista riippumattomista uutissivustoista.

Venäjä hyväksyi lain ulkomaisista agenteista vuonna 2012, ja lain täytäntöönpano aloitettiin seuraavana vuonna. Sen rikkomisesta voidaan rangaista esimerkiksi sakoilla.

”Se on vielä kysymysmerkki, voiko mihinkään näistä some-toimijoista laittaa toivoa poliittisesta muutoksesta”, Saara Ratilainen sanoo. ”Sitä en tällä hetkellä tiedä.”

Syitä epätietoisuuteen on muitakin. Sosiaalisessa mediassa kiertävissä vetoomuksissa sanotaan, että somea on käytettävä vastainformaation levittämiseen niin pitkään kuin siihen on vielä mahdollisuus. Ajatus on Ratilaisen mukaan lähtöisin tutkija, politologi Jekaterina Shulmanilta, joka esitti sen Ksenia Sobchakin haastattelussa.

”Että he näkevät tällaisessa tilanteessa myös sen vaaran paikan, että sosiaalisen median kanavia ryhdyttäisiin valtion toimesta sulkemaan”, Ratilainen miettii.

”Se oli kaikkein hälyttävintä.”