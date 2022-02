Klassisen musiikin huippunimiä julki ensi kesän Mäntän musiikkijuhlille

Tenoritähti Ian Bostridge palaa Mänttään. Pianisti Angela Hewitt on festivaalin toinen kestotähti.

Pianisti Angela Hewitt on Mäntän musiikkijuhlien kesän 2022 tunnetuimpia artisteja.

Aamulehti

Mäntän musiikkijuhlat saa nopeasti uusintavierailulle brittiläisen tenoritähden Ian Bostridgen. Sukupolvensa merkittävimpiin laulajiin kuuluva Bostridge esiintyi festivaalilla viime kesänä ja saapuu uudelleen tänä vuonna vakituisen pianistipartnerinsa Saskia Giorginin kanssa.

Viimeksi heidän ohjelmassaan oli Franz Schubertin laulusarja Die schöne Müllerin. Tänä kesänä ohjelmassa on kaikkien aikojen tunnetuin laulusarja, Schubertin Winterreise.

Miten Bostridgen kaltainen alansa huippu saatiin näin pikaisesti takaisin Mäntään, festivaalin taiteellinen johtaja Niklas Pokki?

”Bostridge selvästi ihastui Mänttään. Kun viime vuonna ei päästy Göstan saliin, niin hän jo festivaalilla sanoi, että tulee mielellään heti takaisin, jotta voisi esiintyä nimenomaan museolla”, Pokki kertoo.

Pianistien festivaali

Mäntän musiikkijuhlat järjestetään 23. kerran 2.–6. elokuuta. Viime kesän poikkeusolojen jälkeen konserttien pääpaikkana on jälleen Gösta-museon Kivijärvi-sali. Konsertteja kuullaan myös Mäntän Klubilla sekä Mäntän ja Vilppulan kirkoissa.

Festivaalin toinen kansainvälinen kestotähti on kanadalainen pianisti Angela Hewitt, jonka on aiemminkin esiintynyt Mäntän musiikkijuhlilla. Hewittin ohjelmistossa on Mozartin, Bachin ja Chopinin teoksia.

Festivaalin muita esiintyjiä ovat pianisti Olli Mustonen, Varsovan Chopin-kilpailun voittajiin lukeutuvat Yulianna Avdeeva ja Seong-Jin Cho sekä Tampereen pianokilpailun voittajat David Munk-Nielsen ja Ossi Tanner.

Tenori Ian Bostidgen pianistipartneri Saskia Giorginillä on festivaalilla myös oma soolokonsertti, jossa hän esittää Franz Lisztin kokoelman Harmonies poétiques et religieuses.