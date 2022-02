Tampereen oopperan tähtipari nauttii päästessään laulamaan Mozartia suomeksi – ”Tämä Taikahuilu on varmasti kiinnostava kaiken ikäisille”

Paminan roolin laulava Tuuli Takala ja Papagenoa esittävä Arttu Kataja ovat kiinnitettyinä Saksan merkittäviin oopperataloihin.

Tampereen oopperan pian ensi-iltansa saavan Mozartin Taikahuilun keskeisissä rooleissa laulaa kaksi suomalaista ”saksalaisvahvistusta”.

Paminan roolia tekevä sopraano Tuuli Takala on ollut kiinnitettynä Dresdenin oopperan solistikuntaan seitsemän viime vuoden ajan.

Papagenoa laulava baritoni Arttu Kataja taas on kuulunut jo vuodesta 2006 Berliinin valtionoopperan vakiokaartiin.

”Minulla on Dresdenissä vähän joustavampi sopimus, joten teen välillä myös freelancer-töitä muissa oopperataloissa. Dresdenissä laulan tällä kaudella noin 15 esitystä”, Tuuli Takala kertoo.

Arttu Kataja on saavuttanut vakinaisen laulajan aseman Berliiniin valtionoopperassa. ”Olen siis eläkevirassa. Olen laulanut siellä noin 70 roolia.”

Kuukausipalkka on ollut näille oopperalaulajille merkittävä asia korona-aikana.

”Toimeentulon kannalta solistikiinnitys on ollut tosi onnekasta”, Takala sanoo. Kataja säestää: ”On se ollut onni ja varmuus. On siinä valtava ero freelancer-laulajiin.”

Saksassa kulttuuri auki

Saksassa oopperatalot ovat olleet välillä kiinni yleisöltä koronarajoitusten vuoksi, mutta toimintaa on kuitenkin pystytty jatkamaan.

”Siellä on haluttu pitää kulttuuri auki. Siinä on selkeä ero Suomen tilanteeseen. Berliinissä tehtiin jossain vaiheessa vain uusia produktioita ja nekin striimattuina. Tämän kauden aikana on palattu normaalimpaan järjestykseen eli on otettu 75 prosenttia katsojista sisään”, Arttu Kataja kertoo.

”Olemme käveleviä esimerkkejä siitä, että oopperaa voi esittää turvallisesti näissäkin olosuhteissa. Saksassa on maski- ja rokotuspakko, jos haluaa tulla kuuntelemaan oopperoita.”

Dresdenin oopperatalo on välillä jouduttu sulkemaan kokonaan. ”Viime keväästä lähtien on menty koronapassien ja muiden turvatoimien avulla”, Tuuli Takala toteaa.

Tutuissa rooleissa

Tampereella Taikahuilun kohtalo oli pitkään sumuinen, kun rajoitusten loppumisesta ei ollut varmuutta. Vaikuttiko se valmistautumiseen?

”Ei suuresti, vaikka tokihan se jännitti, tapahtuuko vai ei ja miten harjoitukset sujuvat. On se välillä ollut kaoottista. Ja kyllä jatkuva pelko peruutuksista vaikuttaa motivaatioon”, Tuuli Takala sanoo.

”Onneksi roolit ovat tutut. Jos olisi ollut iso roolidebyytti kyseessä, olisi ollut tosi vaikea valmistautua tietämättä tuleeko esityksiä”, Arttu Kataja pohtii.

Mitä ja missä? Mozartin Taikahuilu Tampereen oopperassa Päärooleissa: Tuuli Takala (Pamina), Tuomas Katajala (Tamino), Arttu Kataja (Papageno), Päivi Pylvänäinen (Papagena), Nicholas Söderlund (Sarastro), Suvi Väyrynen (Yön kuningatar), Ville Rusanen (Kaitsijapappi), Jaakko Kortekangas (Monostatos). Kapellimestari: Risto Joost. Ohjaus: Tuomas Parkkinen. Orkesteri: Tampere Filharmonia. Kuoro: Tampereen oopperan kuoro. Esitykset Tampere-talossa: 2.3. klo 18.30, 4.3. klo 18.30, 5.3. klo 15, 9.3. klo 18.30, 11.3. klo 18.30 ja 12.3. klo 15.

Kataja on jo kokenut Papageno. ”Tein ensimmäisen Papagenoni aikoinaan Kokkolassa, sitten lauloin roolia Savonlinnassa kaksi kesää. Berliinissä olen tehnyt roolia seitsemän vuotta putkeen useamman näytöksen vuodessa.”

Takala on laulanut aiemmin useita Yön kuningattaren rooleja, mutta Paminan roolia hän tekee Tampereella toista kertaa urallaan.

”Tein Paminan ensi kertaa Dresdenissä viime kaudella. Ensi-ilta ehdittiin, ja sitten tuli taas sulkutila. Viime kesänä lauloin vielä muutaman näytöksen. Laulan sitä pian taas Dresdenissä Tampereen esitysten jälkeen.”

Kieli kääntyy

Tampereen oopperan Taikahuilu lauletaan suomeksi. Se mahtaa olla mukavaa vaihtelua pääosin Saksassa laulaville suomalaisille.

”Kun saa laulaa äidinkielellä, dialogit ovat minulle ainakin vielä helpompia suomeksi”, Tuuli Takala miettii.

”Minä taas olen tehnyt Papagenoa niin paljon saksaksi, että huomaan usein kääntäväni sitä suomeksi tuolla lavalla, kun mietin seuraavia vuorosanoja. Suomi on vähän erilaista laulaa, sitä saa istuttaa äänelle eri tavalla kuin saksaksi laulaessa. Fraasit ovat eri mittaisia”, Arttu Kataja sanoo.

Tuuli Takalan Paminalla ja Arttu Takalan Papagenolla on paljon yhteistä laulettavaa.

”Mutta on se sen arvoista. Taikahuilu toimii tosi hienosti suomeksi Suomessa. Ja kun saa laulaa äidinkielellä, sielu on auki toisella tavalla.”

Yksi oopperan kuuluisimmista hetkistä on Paminan ja Papagenon duetto ensimmäisessä näytöksessä.

”Laulamme muutenkin paljon yhdessä verrattuna siihen, mitä laulan Paminon kanssa, joka kuitenkin on se rakastettuni oopperassa”, Takala sanoo. ”Meillä on Papagenon kanssa paljon enemmän yhteistä laulettavaa. Siellä on fantastista musiikkia ja hauskoja kohtauksia.”

Las Vegas kimmeltää

Tuomas Parkkisen ohjaaman Taikahuilun perusratkaisu on peräisin jo Tampereen oopperan vuoden 2011 tuotannosta. Miljöönä on kimmeltävä Las Vegas ja aikakautena 1930-luku.

”Hienosti ja näyttävästi Taikahuilu on siirretty siihen miljööseen. En voi kuin ihastella lavarakennelmia. Tämä on hyvin spektaakkelimainen näyttämökuva, ei mikään valkoinen kuutio niin kuin Saksassa usein nykyään saatettaisiin tehdä”, Arttu Kataja kehuu.

”Kun katsoo näyttäviä ja säkenöiviä lavasteita, tulee hyvä mieli. Tämä Taikahuilu on varmasti kiinnostava kaiken ikäisille”, Tuuli Takala sanoo.

Kataja kiittää vielä erikseen ohjaajaa perusteellisesta työstä laulajien kanssa.

”Henkilöohjaus on meille laulajille tärkeää ja sitä on Tampereella riittänyt. Tuomas Parkkinen on tosi hienosti suhtautunut tähän, vaikka ohjaus tehdään jo toista kertaa. Tämä on tehty ikään kuin ohjaus olisi uusi. Teemme todella näyttelijäntyötä. Se on kiitollista ja motivoivaa.”