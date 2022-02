Operaatio Pirkanmaa aloittaa tukemalla lasten ja nuorten kulttuuria – EU-nimityksen menetys oli Tampereen seudulle rahallisesti raskas tappio

Kolmivuotinen Operaatio Pirkanmaa jatkaa suunnitelma B:nä EU:n kulttuuripääkaupunkihaun hankkeita, mutta paljon pienemmällä budjetilla. Ympäristökuntien asukkaat osallistuvat kustannuksiin 80 sentillä asukasta kohti, ja tamperelaisten osuus on 2,63 euroa.

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026, mutta Tampereen seudulla jatketaan nyt suunnitelma B:llä.

Tiistaina G Livelabissa julkistettu Operaatio Pirkanmaa on kolmevuotinen hanke, jossa hyödynnetään Tampere26-haun ideoita. Pyrkimyksenä on tukea Pirkanmaan kulttuurielämää alueen veto- ja pitovoiman kasvattamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Ensimmäisessä ohjelmistojulkaisussa pääpaino on lasten ja nuorten äänessä, heidän aktiivisessa osallistumisessaan taidetoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tarkoitus on myös lisätä kuntalaisten osallisuutta.

Mikä? Operaatio Pirkanmaa Kolmivuotinen kulttuurihanke eli kulttuuripääkaupunkihaun Suunnitelma B, jossa tuetaan ideoitujen projektien toteuttamista. Hankkeeseen osallistuvat Tampereen lisäksi: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Budjetti kolmelle vuodelle on yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Tampereen kaupungin osuus on 1,9 miljoonaa euroa ja muut kunnat osallistuvat hankkeeseen yhteensä noin 700 000 eurolla. Lisätietoja: operaatiopirkanmaa.fi

Lisäpanostus

Operaatio Pirkanmaa on jo hakuvaiheessa esitelty, Tampereen seudun EU-kulttuuripääkaupunkihaun niin sanottu suunnitelma B.

Kokonaisuuden rahoitus ilman EU-tukea ja valtion apua on kuitenkin selvästi pienempi kuin mitä se olisi ollut, jos Tampere olisi saanut Euroopan kulttuuripääkaupunki -nimityksen. Kulttuuripääkaupungin hakuvaiheessa puhuttiin 50 miljoonan euron kokonaisbudjetista.

Valtaosa eli 1,9 miljoonaa euroa 2,6 miljoonan kokonaisbudjetista tulee Tampereen kaupungilta. Yhteensä 700 000 euroa tulee muilta haussa mukana olleilta Pirkanmaan kunnilta, joita on 19 kappaletta.

Vielä viime kesänä puhuttiin noin kaksi kertaa suuremmasta budjetista eli 5,3 miljoonasta.

”Rahoitus ei tietenkään vastaa hakuvaiheen budjettia, mutta se on joka tapauksessa merkittävä alueellinen lisäpanos pandemian kurittamalle kulttuurikentälle”, sanoo Operaatio Pirkanmaan projektipäällikkö Ilona Kyykoski ja muistuttaa, että monet hakuvaiheessa mukana olleet pirkanmaalaisprojektit ovat jo saaneet toimintaansa ulkopuolista rahoitusta muualta.

Kyykosken mukaan kuntien rahoitusosuudet on sidottu asukaslukuun, ja ympäristökunnat maksavat 80 senttiä asukasta kohti vuodessa. Tamperelaisten osuus on tätä suurempi: 2,63 euroa asukasta kohti vuositasolla.

Operaatiossa rahoitetaan etenkin freelance-kentän kulttuuri- ja taideprojekteja, tuetaan kulttuurialan osaamisen kehittämistä ja kerätään yhteen kehityshankkeita Pirkanmaalla.

”Painopiste on alueellisessa kehittämistyössä ja yhteisöllisissä, usein freelancer-kentän toteuttamissa projekteissa”, sanoo Ilona Kyykoski.

Yhteystyö jatkuu

Tarkoitus on myös, että kumppanikunnat jatkavat verkostotyöskentelyä, rakentavat kuntakohtaisia kulttuurisuunnitelmia ja tutkivat yhteisten toimintamallien kehittämistä alueella.

Lisäksi Operaatio Pirkanmaa tukee kulttuuritoimijoiden kansainvälistymistä ja tekee yhteistyötä Euroopan kulttuuripääkaupunkiverkostossa, muun muassa Kulttuuripääkaupunki-nimityksen vuodelle 2026 saaneen Oulun kanssa.

Tiistaina julkistettiin 16 hanketta, joita Operaatio Pirkanmaa tukee. Tukea saavat muun muassa Kulttuurikeskus PiiPoo, Taito Pirkanmaa, Anian kyläyhteisö, Kaarikoirat ja Tampereen elokuvajuhlat.

”Yhteistä toimijoille on vakaa usko ihmisten kohtaamisen tarpeeseen ja yhdessä tekemiseen pandemiaeristäytymisen jälkeen. Tarkoitus ei ole kerätä massoja, vaan ’pieni on kaunista’ -ajattelu on vahvaa pandemiatilanteen yhä eläessä”, sanoo Operaatio Pirkanmaan tuottaja Satu Keltanen.

