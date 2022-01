Tampereen Tohloppiin suunnitellaan uutta studiota, tavoitteena houkutella lisää kansainvälisiä tuotantoja – ”Mahdollisuuksia voimakkaaseen kasvuun”

Tampereelle halutaan lisää kansainvälisiä audiovisuaalisen alan tuotantoja. Tuore aiesopimus toisi Tohloppiin uuden tuotantostudion. Tavoitteena on nostaa tamperelainen av-osaaminen uudelle tasolle.

Tampereella on viime aikoina kuvattu muun muassa Hollywood-elokuva Dualia ja kotimaista Koskinen-sarjaa.

Tampereen Tohlopissa käynnistyy uuden audiovisuaalisen tuotantostudion suunnittelu. Yle, Tampereen kaupunki, Akun tehdas ja kiinteistöyhtiö SBB Norden allekirjoittivat studion suunnitellusta ja rakentamisesta aiesopimuksen Raatihuoneella torstaina kello 13.45.

Uudelle tuotantostudiolle on tarvetta, sillä Tohlopin Mediapoliksen studiotilojen varauskirjat ovat olleet täynnä jo pitkään.

”Tervetuloa pohjoisten tarinoiden kotiin Tampereelle! Av-tuotannot näkyvät meillä kaupungissa jatkuvasti ja alalla on mahdollisuuksia voimakkaaseen kasvuun tulevaisuudessakin. Uutta studiota kehitetään yhdessä kansainvälisten toimijoiden ja Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa. Meillä alkaa esimerkiksi uusi vfx-koulutus. Kapasiteettia lisäämällä pystymme ohjaamaan yhä vaativampia ja kansainvälisiä tuotantoja Tampereelle”, sanoi Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) aiesopimuksen suorana verkossa striimatussa allekirjoitustilaisuudessa ja tiedotteessa.

Kansainvälisiä ja kotimaisia

Tuotantoja tulevaan studioon ovat tuomassa muun muassa Warner Bros International Television Production Finland (WBITVP), BBC Studios, XYZ Films, Fire Monkey Productions, Film Service Finland, Yellow Film & TV, Take Two Studios ja It’s Alive Films.

Yhtiöistä XYZ Films on Hollywood-elokuvatuotantoyhtiö, joka vuonna 2020 tuotti Tampereen ympäristössä ensimmäisen kokonaan Suomessa kuvatun Hollywood-elokuvan, Dualin. Elokuva sai juuri maailman ensi-iltansa Sundance Film Festivalilla Yhdysvalloissa ja odottaa vielä Suomen-ensi-iltaansa.

Elokuvan tuottajan, XYZ Filmsin Aram Tertzakianin mukaan Dualin tuotanto oli hänen 15 vuotta kestäneen tuottajauransa paras tuotantokokemus. Tertzakian kehui erityisesti suomalaista sisua, can do -asennetta ja iloitsi etäyhteydellä aiesopimuksen allekirjoituksesta.

”Studio tekee Tampereesta entistä houkuttelevamman kansainvälisille tuotannoille eikä sen ajoitus voisi olla parempi”, Tertzakian sanoi.

Ajoitusta kehui etäyhteydellä myös BBC Studios Nordicsin johtaja Jan Salling. BBC Studios on Britannian yleisradioyhtiö BBC:n tytäryhtiö.

”Covid-aikana käsikirjoitetun tv-tuotannon tarve on kasvanut. Meillä on suunnitelmissa 10 BBC Nordics -tuotantoa hyvin lyhyen ajan sisällä, joten studiotiloja todella tarvitaan. Tampereen ajoitus studiolle on täydellinen”, Salling sanoi.

WBITVP taas kuuluu Warner Bros -yhtiöön, joka on maailman suurimpiin kuuluva elokuvia, musiikkia ja televisio-ohjelmia tuottava yritys. WBITVP:llä on tuotantotoimintaa 14 maassa. Loput mainituista ovat suomalaisia tuotantoyhtiöitä.

Oppilaitokset mukana

Lisäksi hankkeen tavoitteena on nostaa tamperelainen av-osaaminen uudelle tasolle. Tavoitetta nimitetään Tohloppi 2.0:ksi. Mukana tässä ovat tiedotteen mukaan Tampereen yliopisto ja ammattikorkeakoulu sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Ensimmäinen konkreettinen asia on uuden vfx-.koulutuksen alkaminen Tampereella. Vfx tarkoittaa elokuvissa käytettyjen erikoisefektien tuotantoa.

Valmistelussa on myös alueellinen rahasto, joka investoi Tampereen seudulla tehtäviin tuotantoihin. Miten rahaston kannattaisi toimia, siitä kertoi Finnish Impact Film Fundin Ari Tolppanen.

”Ruotsin Film i Väst on hyvä benchmark Tampereelle. Sen alueella toimivat kunnat ovat vuosittain sijoittaneet av-tuotantoihin noin 10 miljoonaa euroa. Tästä seurauksena on 30 vuodessa yli tuhat tuotantoa alueella. Jos Suomessa pystytään sijoittamaan alueellista rahaa tuotantoon 300–500 tuhatta euroa, niin se kääntää jo päät ja saa tuotannon pysymään Suomessa eikä siirtymään vaikkapa Baltian maihin”, Tolppanen kertoi etäyhteydellä.

Akun tehdas muuttaa

Myös Akun tehdas muuttaa nykyisistä tiloistaan Tampereen Lamminpäästä Tohlopin Mediapolikseen. Akun tehdas on tapahtumatekniikkaan liittyvän suunnittelun ja tuotannon yritys, jonka tiloissa toimii lukuisia av-alan yrityksiä.

”Kasvoimme ulos entisistä tiloistamme ja tässä tarjoutui loistava uusi mahdollisuus. Mediapolis on meille toimintaympäristönä tuttu. Nyt rakennamme sen sellaiseksi, jossa toteutuu yhden luukun periaate, eli kaikki tuotannon tekijät samalla tontilla”, sanoi Akun tehtaan toimitusjohtaja Aku Syrjä allekirjoitustilaisuudessa.

Kohti elämystaloutta

Tampereen kaupunki on käynnistänyt elämystalouden kehitysohjelman, jossa tärkeänä osana on av-liiketoiminta. Pirkanmaalta halutaan ohjelmassa poistaa luovan alan ekosysteemin kasvun pullonkauloja sekä tukea av-alan kasvua.

Film Tampere puolestaan aloittaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana av-alan kansainvälistämishankkeen. Tarkoituksena on rakentaa Suomesta helpommin lähestyttävä ja ostettava maa av-tuotantoihin.

”Tampereella suhtaudutaan luovaan alaan teollisuutena. Se on ihan yhtä tärkeä teollisuuden ala kuin vaikkapa konepajateollisuus. Täällä panostetaan nyt studioon, taitoihin, systeemiin ja rahoitukseen”, Film Tampereen johtaja Ilkka Rahkonen sanoi.