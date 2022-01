Amerikkalainen laulaja Meat Loaf on kuollut

Amerikkalainen laulaja ja näyttelijä Meat Loaf eli Michael Lee Aday on kuollut 74-vuotiaana. Kuva on otettu 4. syyskuuta 2006 pressitilaisuudessa Hongkongissa.

Washington

Amerikkalainen laulaja ja näyttelijä Meat Loaf eli Michael Lee Aday on kuollut, kertovat Yhdysvaltain media ja laulajan Facebook-sivusto. Hän oli 74-vuotias.

Meat Loaf kuoli eilen. Kuolinsyytä ei kerrottu.

Laulajan läpimurto oli edesmenneen lauluntekijän Jim Steinmanin kanssa yhdessä vuonna 1977 tehty Bat Out of Hell, joka oli valtava menestys. Se on edelleen Yhdysvaltain historian 35 myydyimmän levyn joukossa 14 miljoonalla myydyllä kappaleella.

Meat Loaf tunnettiin myös näyttelijänä. Hän oli mukana muun muassa Rocky Horror Picture Show -musikaalissa.