Kaunas on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2022. Kaupunki kehitti vuoden vetonaulaksi myytin kaupungin alla asuvasta pedosta.

Kaunasin kulttuuripääkaupunkivuosi 2022 alkaa virallisesti lauantaina. Tällä viikolla avajaisia on jo pohjustettu Wheels of Light -valoesityksillä eri puolilla kaupunkia.

Kun Liettuan Kaunas aloittaa Euroopan kulttuuripääkaupunkina 2022, se repäisee avajaisissa kymmenientuhansien katsojien kansanjuhlalla.

”Jo 30 000 katsojaa on lunastanut lippunsa avajaisiin. Vielä mahtuu 10 000 lisää”, sanoo Tampereen ystävyyskaupunki Kaunasin projektin kansainvälisten suhteiden päällikkö Dovilė Butnoriūtė.

Kansanjuhlan turvajärjestelyt ovat tautitilanteen takia tiukat. ”Jokaisella on oltava lippu omalla nimellä, täydet rokotukset ja hengityssuoja”, Butnoriūtė sanoo.

Nerokas keksintö

Avajaisissa esitellään myös ”Kaunasin peto”. Siis mikä?

Se on aika nerokas keksintö. Kun Kaunasilla ei ollut omaa ”tarinaa”, niin projektissa keksittiin sellainen. Keksittiin oma mytologia.

Peto on kaupungin vartija ja suojelija, joka asuu vedessä kaupungin alla luolastoissa. Pedolla on sopimus kaupungin kanssa. Vuoden pitäisi päättyä suureen ystävyyssopimuksen uudistamiseen.

Ja vuoden lopuksi ”peto ilmestyy Aleksotas-mäkien ylle, laskeutuu alas ja sukeltaa Nemunas-jokeen. Peto on siellä ja vartioi kaupunkia”, kuten Kaunasin hakemuksessa runoiltiin.

Kaunas kuvaa keksintöä muodikkaalla termillä “alusta”. Eli vuoden mittaan hirviön ympärille kehitellään eri aktiviteetteja. On luontevaa tehdä vaikka lapsille satukirjoja hirviöstä. Myös ammattitaiteilijat kutsutaan luomaan pedon innoittamaa taidetta.

Toiveena on, että peto jää elämään kaupungin mytologiassa juhlavuoden jälkeen.

”Peto on meidän symbolimme tulevaisuuden kaupungille”, sanoo Dovilė Butnoriūtė.

Avajaiset areenan seinällä

Lauantain juhlat ovat avajaisviikon huipennus. Juhlia on pohjustettu useita päiviä muun muassa valotaiteella Kaunasin eri alueilla.

”Valoinstallaatiot ja tulishow’t tulevat joka päivä lähemmäs keskustaa, missä iso show tapahtuu lauantaina”, Dovilė Butnoriūtė sanoo.

Se iso show, kansanjuhla, on Nemunas-joen saarella, missä sijaitsee myös Žalgiris-areena. Monitoimihalli on saanut nimensä BC Žalgiris -koripallojoukkueesta, joka on Euroopan parhaita. Tällä kertaa show ei kuitenkaan tapahdu itse areenalla.

”Areenan sisällä on melkein tuhat taiteilijaa ja vapaaehtoista tekemässä avajaisia. Se on varattu heille. Itse areenarakennus tulee olemaan projektioseinä”, Dovilė Butnoriūtė sanoo.

Miten itse peto sitten näkyy avajaisissa – se on vielä salaisuus. Mutta Butnoriūtė vihjaa, että ehkä se näkyy enimmäkseen ääninä ja heijastuksina.

”Peto” on nokkela idea kulttuuripääkaupungille, mutta vuosi on tietysti paljon muutakin. Vuoden ohjelmaan Kaunasissa kuuluu noin 40 erilaista festivaalia, yli 60 näyttelyä ja satoja erilaisia näyttämötapahtumia ja konsertteja.

Kaunas on toinen liettualainen kaupunki, joka on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Vilna oli ensimmäinen (2009).

Koronan runtelema kulttuuriprojekti

Euroopan kulttuuripääkaupunki-instituutio on kokenut koronan takia kovia.

2020 kulttuuripääkaupungit olivat Irlannin Galway ja Kroatian Rijeka. Jo Galwayn avajaiset menivät mönkään myrskyn takia. Pian sen jälkeen koronasulku pysäytti molemmat juhlavuodet.

Vuonna 2021 Euroopassa ei ollut pandemian takia ollenkaan kulttuuripääkaupunkia. Serbian Novi Sadin juhlat siirrettiin vuodella eteenpäin. Ja kun oli jo sovittu, että myös Luxemburgin Esch saa tittelin vuonna 2022, niin tänä vuonna Euroopalla on peräti kolme kulttuuripääkaupunkia: Kaunas, Esch ja Novi Sad.

Valituista yksikään ei ole perinteinen, merkittävä kulttuurikaupunki. Kolmikosta 40 000 asukkaan Esch on jopa suomalaisittain katsottuna pikkukaupunki.

Miksi he siis saivat tittelin? Siksi, että titteliä ei anneta menneiden saavutusten perusteella, vaan parhaalle kehitysohjelmalle. Valitsijaraati kiitteli Kaunasin hakemusta siitä, että projekti auttaa vastaamaan kaupungin haasteisiin. Lisäksi raati kehui Kaunasin taiteellisen ohjelman sisältöä.

Suomesta tittelin ovat saaneet Helsinki (2000) ja Turku (2011). Oulu saa tittelin vuonna 2026. Oulun kanssa tittelistä kilpailivat Tampere ja Savonlinna, mutta raati valitsi Oulun.

Tampereen ystävyyskaupungit ovat hyvin edustettuina. Kaunasin lisäksi tittelin saavat Tartto (2024) ja Chemnitz (2025).