Helsingissä kuka tahansa voi nousta tähdeksi suuren konserttisalin lavalle – Tampere-talon toimitusjohtaja: ”On sitä meilläkin mietitty”

Musiikkitalon idea on yksinkertainen: kuka tahansa voi ostaa salin käyttöönsä 45 minuutiksi 220 euroa maksavalla lipulla.

Aamulehti

Moni harrastajasoittaja unelmoi hetkestä suuren konserttisalin lavalla. Pelkkä ajatus siitä, että kankean kotipianon voisi hetkeksi vaihtaa Steinway-flyygelin notkeaan koskettimistoon, saa mielen lämpiämään.

Nyt siihen on mahdollisuus ainakin Helsingin Musiikkitalossa. Musiikkitalo avaa konserttisalinsa helmikuussa jo toista kertaa viikon ajaksi kenelle tahansa. Estradi on teidän -tempaus toteutettiin ensi kertaa viime keväänä hyvällä menestyksellä. Musiikkitalon lavalla kuultiin muun muassa ilmakitaransoittoa, räppiä, klassisen musiikin hittejä ja yksi kosintakin.

Idea on yksinkertainen: kuka tahansa voi ostaa salin käyttöönsä 45 minuutiksi 220 euroa maksavalla lipulla. Turvallisuusmääräykset ovat tiukat. Mukaan voi ottaa 1–6 henkilöä joko mukaan soittamaan tai vain kuuntelemaan. Pianonsoittotaitoisille talo antaa käyttöön flyygelin, mutta lavalle voi viedä minkä tahansa oman soittimen. Tai vain laulaa. Ja olla hetken tähti.

Voisiko Musiikkitalon idean viedä muualle? Mitä sanoo Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas?

”On sitä meilläkin mietitty. Meillähän on jo nyt mahdollisuus lyhytaikaisiin vuokrauksiin, mutta tällaisessa yksityiskäytössä tilan ostaminen pitäisi tehdä helpommaksi.”

Vaatisiko tällainen talolta joitakin erityistoimenpiteitä?

”Sinänsä se ei vaatisi mitään ylimääräistä. Tosin nyt, kun talossa on koronarajoitusten takia vähän toimintaa, myös henkilökunnan määrä on alhaisempi. Tällaiset lyhyet vuokraukset edellyttävät, että paikalla on tuottaja ja vahtimestareita. Jos tällaista laajemmin markkinoitaisiin, sille pitäisi olla selvästi rajoitettu aika.”

Ovatko kotisoittajat jo kyselleet Tampere-talon saleja?

”Meillähän käy jo nyt erilaisia pieniä yhtyeitä treenaamassa talon saleissa. Ne soittavat meillä eräänlaisen kenraalikonsertin. Tähän asti mahdollisuutta tällaiseen toimintaan ei ole erikseen tuotteistettu. Sitä voisi kyllä nyt katsoa uudelleen.”

Kun konsertit ja kokoukset ovat taas tauolla, mitä Tampere-talossa tapahtuu juuri nyt?

”Muumimuseo, muumikauppa ja ravintola Tuhto ovat avoinna. Kyllä niissä ihmisiä käy, museossa ihan tasaisena virtana. Viesti on se, että tapahtumiin halutaan tulla. Kovasti kaivataan kulttuuria.”