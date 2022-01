Teatteriesitys muuttui nokkelasti museoksi Tampereella, kun koronarajoitukset peruivat esitykset: ”Vinkkinä muille, saa käyttää”

Tamperelaisen Täsmäteatterin johtaja Meri-Maija Näykki muutti parissa päivässä Narttu Live (työnimi) -esityksen muutamalla kikalla näyttelyksi. Feministinen monitoimiareena on auki tammikuun loppuun.

Tamperelaisen Täsmäteatterin johtajan Meri-Maija Näykin joulu oli synkkä. Kuukausia kestänyt työ uuden poikkitaiteellisen Narttu Live (työnimi) -esityksen eteen oli juuri aluehallintoviraston avituksella valunut viemäristä alas: pandemiarajoitukset peruivat loppiaiseksi suunnitellun ensi-illan.

”Se oli kova isku. Alla oli jo tilanvaihdos Tampereen Rollikkahallilta linja-autoasemalle, ja työryhmässä oli tullut lisäksi isoja henkilöstövajauksia. Tein jo itse ympäripyöreitä päiviä, kun tieto tuli aatonaattona. Se oli kyllä elämäni mustin joulu. En pystynyt olemaan perheen kanssa joulupöydässä, kun koko ajan itketti”, Näykki kertoo.

Jotain alkoi kuitenkin tapahtua synkän mielen syövereissä. Näykki mietti kuntosaleja ja museoita, jotka saavat olla auki. Pian hän hoksasi, että jo Narttu Liven ennakkomarkkinoinnissa oli puhuttu esityksestä, jossa voi kiertää kuin museossa.

”Uutenavuotena tuli varmaan ovulaatio, kun kaikki oli hetken kirkasta”, Näykki naurahtaa ja kertoo vetäneensä aktivistiverkkarit revenneiden peliverkkareidensa päälle: ”Päätin, että kyllä minä vielä muutaman päivän jaksan tätä taistelua käydä.”

Ohjeet juristilta

Näykki päätti selvittää pykälät juristilta. Lopulta muutokset esitykseen olivat pieniä, jotta se menisi näyttelystä. Narttu Livessähän kierrellään eri huoneissa katsomassa installaatioita ja performansseja eli kyseessä on kokonaisvaltainen taide-elämys.

Meri-Maija Näykki on tuttu muun muassa Ratinan sillan alla nähdystä PerforManse-esityksestä, jonka hän ohjasi Tampereen 240-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2019.

Suurin muutos tuli kävijämääriin, joita piti koronasäännösten mukaisesti rajoittaa. Pop up -museoksi muuttuneessa tilassa voi olla yhtä aikaa 30 vierasta, ja kävijöiden tuloa porrastetaan.

Toinen muutos oli installaatioiden saamat kyltit. Niissä kerrotaan, mikä teos on kyseessä, kuka sen on tehnyt, milloin ja millä tekniikoilla.

”Näin niistä tuli kuvataidetta”, Näykki myhäilee.

Näyttelykokonaisuudessa on mukana monipuolinen joukko eri taiteenalojen tekijöitä. He toimivat näyttelyn aukioloaikoina sen valvojina ja elävinä installaatioina.

Näykin mielestä kulttuuriala on ollut vähän turhan kilttiä ja kehottaa muita ottamaan esimerkkiä: ”Saa käyttää! Me ollaan kohta kaksi vuotta tehty koronaturvallisia tapahtumia ja silti me ollaan taas ne ensimmäiset, jotka joutuvat leikkuriin.”

Jäädytettyjä paitoja

Näykin sinnikkyydellä feministinen monitoimiareena Narttu Live (työnimi) sai sittenkin avajaisensa viime viikonloppuna.

Inspiraationsa näyttely on saanut jo kuopatusta Uros Livestä.

”Se ei lähtenyt ärsytyksestä vaan siitä, että asiaa oli tarvetta käsitellä. Kun Uros Live -nimi julkaistiin, se oli juuri ennen kuin korona löi tuulettimeen eli se keskustelu katkesi lyhyeen. Itselläni oli tarve vielä jatkaa keskustelua siitä, että ollaanko me tosiaan valmiita siihen, että meidän kaupunkimme siluetin päällä komeilee ihmisen kokoisin kirjaimin sana uros.”

Narttu Live -nimestä ei luovuttu, vaikka Uros Live lopulta päätyi romukoppaan. Nimen (työnimi)-teksti viittaakin siihen, että nimet saattavat tällaisissa hankkeissa usein vaihtua.

”Meidän kaksi muunsukupuolista toimitusjohtajaamme kerää näyttelyssä uusia nimiehdotuksia kävijöiltä. Kansa päättää.”

Tiina Helliäinen, Vappu Raappana ja Jenna Teinilä saunovat yläosattomissa Rauhaniemen Kansankylpylän aidoilla vanhoilla lauteilla Narttu Liven saunassa. Performanssi liittyy vahvasti viime kesän tapaukseen Tampereen Rauhaniemen saunalla, kun naisia oli kielletty saunomasta nännit paljaana, vaikka miehet voivat tehdä niin.

Tästä Tampereen toisesta uudesta areenasta löytyy esikuvansa tavoin kaukalo, ravintola, hotelli, kasino, sauna ja toimitusjohtajien toimisto sekä lisäksi vielä parkkihalli. Kävijät saavat kiertää näissä eri huoneissa

”Kaikki on vedetty feministisellä läpivalaisulla eli sieltä löytyy muun muassa sortunut lasikatto.”

Areenan kattoon on tietysti jäädytetty feminististen legendojen paitoja. Paitansa ovat luovuttaneet muun muassa presidentti Tarja Halonen, koomikko Krisse Salminen ja feministi Saara Särmä.

”Ihmisoikeusaktivisti Javiera Marchant Aedo oli vienyt paitansa jo kirppikselle joten häneltä saatiin sitten kalsarit paitojen joukkoon.”

Näyttelyn jälkeen paidat myydään ja tuotot lahjoitetaan Ahjola Setlementin tyttöjen talon ja Naistarin toimintaan.

”Minulle tässä on kyse äänen antamisesta tasapuolisesti kaikille. Meidän kotijoukkueessamme on naisia, muunsukupuolisia ja transmies, sekä monenlaisia kehoja. Kun tuolla toisella areenalla on kaksi kotijoukkuetta, meille riittää yksi, koska me pelaamme kaikki samalla puolella. Meillä on yhteinen päämäärä ja se on tasa-arvo.”

Mikä? Narttu Live (työnimi) Mikä: Tamperelaisen Täsmäteatterin poikkitaiteellinen esitys, joka muuttui näyttelyksi. Se toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin ja feministisen aktivistiyhteisö Cult Cunthin kanssa. Projektia rahoittaa Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto. Kuka: Näyttelyn kuratoija on Täsmäteatterin johtaja Meri-Maija Näykki. Näyttelyn taiteilijat: Venla Anttila, Iiris Aholainen, Iira Halttunen, Tiina Helliäinen, Anna Isojärvi, Minna Jaakola, Sini Kallio, Taneli Kemppi, Kanerva Keskinen, Elina Kuunila, Sandra Marins, Ella Numminen, Jeromy Nuuk, Meri-Maija Näykki, Enna Paavilainen, Vappu Raappana, Arion Raudes, Iida Salokorpi, Wilma Seppälä, Jessica Siljander, Veera Tapanainen, Jenna Teinilä, Tiia Tuovinen, Taru Yli-Panula Missä: Tampereen linja-autoaseman päädyn liiketilassa, Vuolteenkatu 4:ssä. Milloin: 28.1. asti klo 17.45–21.30. Tarkemmat ohjeet löydät osoitteesta tasmateatteri.com

