Poikakuoro Pirkanpojat sai 15 000 euron kulttuuripalkinnon

Majaoja-säätiön 15 000 euron palkinto jaettiin vuoden myöhässä koronan takia.

Aamulehti

Tamperelainen poikakuoro Pirkanpojat on saanut vuoden 2020 Majaoja-palkinnon. Palkinnon suuruus on 15 000 euroa.

Majaoja-säätiön hallitus päätti palkinnosta jo syksyllä 2020, mutta palkinnon jako siirtyi vuodella koronapandemian vaikutusten vuoksi. Kuoro sai palkinnon joulukonserttinsa yhteydessä Tampereen tuomiokirkossa lauantaina 18. joulukuuta.

Palkinnon perusteluissa korostetaan kuoron merkitystä kasvattajayhteisönä.

”Kuoro tarjoaa hienon kulttuurielämyksen ja -kasvatuksen lisäksi oven musiikin laajaan maailmaan. Korkean laadun tavoitteleminen on lisäksi mitä parhainta nuorisotyötä, lisäksi se tuo mahdollisuuksia alan ammatteihin, vähintään kuitenkin ihmisiän mittaiseen musiikin arvostamiseen”, toteaa Majaoja-säätiön puheenjohtaja Maija Ikonen tiedotteessa.

Pirkanpojat perustettiin vuonna 1970. Kuoron nykyinen taiteellinen johtaja on musiikin maisteri Jouni Rissanen, joka on työskennellyt Pirkanpojissa vuodesta 2011 lähtien.

”Majaoja-palkinto on upea tunnustus poikien pitkäjänteiselle työlle, olen siitä iloinen ja erityisen vaikuttunut. Palkinto menee aika lailla koronasta selviämiseen ja tulevan toiminnan turvaamiseen. Taloudellisia menetyksiä on tullut paljon. Tältäkin vuodelta on peruuntunut useita esiintymisiä”, Rissanen sanoo.

Koronasta huolimatta Pirkanpojat on harjoitellut säännöllisesti.

”Olemme pitäneet harjoituksia käynnissä koko ajan. Alkuvuosi harjoiteltiin pienryhmissä, maalikuussa mentiin zoomiin. Nyt syyskuussa pääsimme taas vihdoin yhteen, ja lokakuussa laulettiin pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa yleisölle. Onneksi kuoroon virtaa uusia poikia ja vanhatkin jatkavat ilahduttavan pitkään”, Rissanen kertoo.

Majaoja-säätiö on vuonna 2000 perustettu yksityinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää laajalla rintamalla. Vuosittainen Majaoja-palkinto on aikaisemmin jaettu muun muassa näyttelijä Kati Outiselle, kuvataiteilija Tuula Lehtiselle ja Ahaa-teatterille. Vuoden 2021 Majaoja-palkinto jaetaan jo tammikuussa.