Tähtiyhtyeen keikka Tampereella pakotti miettimään, kuinka heppoisella pohjalla valitus koronarajoituksista onkaan

Kidalin aavikkoikaupungissa Malin pohjoisosissa vuonna 2006 syntynyt Tamikrest-yhtye on yksi niistä lukemattomista esiintyjistä, joiden elämän, olemisen ja töiden tekemisen koronapandemia mullisti.

Maailmanmusiikin tähtiluokkaan kuuluvan yhtyeen piti esiintyä Tampereen Klubilla 26. huhtikuuta vuonna 2020 osana Around the World -nimistä kiertuetta.

Ensimmäinen yritys tyssäsi peruutukseen ja keikan siirtoon. Uudeksi päivämääräksi lukittiin 8. joulukuuta vuonna 2020. Senkin ajankohdan pandemia pani uusiksi ja siirsi keikkaa toiseen otteeseen, nyt yhtä päivää vaille vuodeksi eteenpäin.

26. huhtikuuta viime vuonna Aamulehti raportoi, että Pirkanmaalla on todettu 18 koronatartuntaa. 8. joulukuuta sama lukema Pirkanmaalla oli 17.

Viimein koitti hyvän musiikin ystävien juhlapäivä, ja Tamikrest nousi viime tiistaina muutaman minuutin yli iltayhdeksän Klubin lavalle ja alkoi tehdä taikojaan.

Aikaisemmin samana iltapäivänä Aamulehti oli kertonut, että tiistaina Pirkanmaalla oli todettu 269 koronatartuntaa. Kaksisataakuusikymmentäyhdeksän. Se oli siihen mennessä kaikkien aikojen korkein päiväkohtainen tartuntamäärä Pirkanmaalla koskaan.

Aivoille voisi helposti antaa luvan kaatua nurmelle ja pyöriä tuskasta kuin jalkapallon tähtihyökkääjä Neymar konsanaan, ellei maailmassa, Suomessa ja Tampereella olisi käytössä lohdullinen turvasana: koronapassi.

Juuri se mahdollisti sen, että hyytävän kylmänä iltana Suomen Tampereella soi hypnoottinen aavikkoblues, joka upposi syvälle sieluun ja jätti ikuisen jäljen.

Toisaalta me täällä länsimaissa olemme surkutelleet liian helposti ja huolimattomasti, kuinka puolentoista vuoden ajan on pitänyt tehdä uhrauksia, kuten olla kotona enemmän kuin ennen tai luopua riemulomista lämpimään.

Kysytäänkö Tamikrest-yhtyeeltä? Viime helmikuussa yhtye julkaisi Facebook-sivuillaan tiedon, että kitaristi ja laulaja Ousmane Ag Mossa oli loukkaantunut ampumavälikohtauksessa. Hän oli saanut luodin käteensä. Onneksi hän toipui soittokuntoon.

Yhtyeen kotimaassa Malissa ei häävisti mene, ei edelleenkään. Toukokuussa sotilaskuntta kaappasi vallan. Edellinen kerta oli elokuussa 2020.

Eriasteinen sisällissota on riehunut maassa vuosikausia. Mukana on paikallisia aseellisia ryhmiä, jihadistien porukoita, Sahelin alueen valtioiden turvallisuusjoukkoja ja erinäisiä kansainvälisiä sotilasoperaatioita.

Tamikrestin jäsenet kuuluvat tuaregikansaan, jolle etnisen väkivallan kohteena oleminen on ollut turhankin tuttua monelta eri vuosikymmeneltä. 1990-luvun alussa Malissa puhkesikin tuaregien kansannousu, joka nostatti sisällissodan.

Joidenkin lähteiden mukaan Ag Mossa perusti sittemmin Tamikrestin, koska piti lopulta musiikkia kivääriä parempana tapana lievittää kansansa tuskaa.

Tamikrestin laulukieli on tamashek, joten aiheista on vaikea sanoa mitään. Mutta tuskin lauluissa valitetaan, että baariin pääsy on tehty hankalaksi.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.