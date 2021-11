Rosa Liksom on yleisön Finlandia-suosikki, Seela Sellasta vuoden kulttuuripersoona

Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Kulttuurigaalassa jaettiin palkintoja eri puolille suomalaisen kulttuurin kenttää.

Suomen Kirjasäätiön järjestämän Finlandia-yleisöäänestyksen voittajat julkistettiin torstaina Kulttuurigaalassa Tampereella. Kirjallisuuden Finlandia-palkinnot jaetaan 1. joulukuuta.

Kaunokirjallisuuden Finlandian yleisöäänestyksen voitti Rosa Liksom teoksellaan Väylä (Like). Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaista yleisön suosikki oli Kristiina Markkasen ja Leena Virtasen Wivi ja Hanna – Arkkitehdin ja kauppaneuvoksen yhteiset vuodet (Atena). Lasten ja nuorten kirjallisuuden yleisöäänestyksen voitti Anne-Maija Aalto teoksellaan Mistä valo pääsee sisään (Otava).

Ensimmäistä kertaa järjestetyn Kulttuurigaalan tarkoitus on palkita laaja-alaisesti suomalaista kulttuuria ja kulttuuritoimijoita. Yleisöäänestyksellä ratkaistun vuoden kulttuuripersoonan palkinnon sai näyttelijä Seela Sella. Yleisö pääsi valitsemaan myös vuoden kulttuuriteon, joka oli An Evening with Nightwish in a Virtual World -virtuaalikonserttisarja.

Kansainvälisyyspalkinnon voitti Cannesin elokuvajuhlilla menestynyt elokuva Hytti nro 6. Vuoden taide-elämyksenä palkittiin Hämeenlinnan teatterin Näytelmä, joka menee pieleen. Kulttuurin hyvinvointi -palkinnolla muistettiin Sairaalaklovnit-toimintaa. Vuoden museokaupunkina palkittiin Turku.

Suomen musiikin Hall of Fame -tunnustuksen saivat Kaj Chydenius, Dingo, George de Godzinsky, Eino Grön, Paula Koivuniemi, Erja Lyytinen, Pave Maijanen, Oskar Merikanto, Jorma Panula ja Annikki Tähti. Kulttuurin tulevaisuus -kannustuspalkinnon saivat elokuvakäsikirjoittaja ja -ohjaaja Khadar Ahmed, kapellimestari Klaus Mäkelä ja runoilija Elsa Tölli.

Elämänurapalkinnon saivat marraskuun alussa kuollut runoilija Kirsi Kunnas ja sisustusarkkitehti Eero Aarnio.