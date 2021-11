Cats-menestysmusikaali nähdään Tampereen Kannen areenalla ensi syksynä

Aamulehti

West End -musikaali Cats nähdään Tampereen Kannen areenalla ensi syksynä. Andrew Lloyd Webberin menestysmusikaalista on Tampereella kuusi esitystä 27.–30. lokakuuta 2022.

Esitys on englanninkielinen ja osa Cameron Mackintoshin ja The Really Useful Theatren kansainvälistä kiertuetta.

Tampereen jälkeen musikaalia esitetään myös Helsingissä, Helsingin areenalla 3.–6.11.

Lipunmyynti alkaa 23.11.2021. Liput maksavat alkaen 64,50 euroa.

Cats viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlavuottaan ja se on yksi West Endin ja Broadwayn historian pisimpään pyörineistä musikaaleista. Cats sai ensi-iltansa vuonna 1981 New London Theatressa.