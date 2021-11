Moni ei pääse koskaan teatteriin tai sirkukseen – pirkanmaalainen taidehanke haluaa tuoda elämykset hoitokoteihin

Taidetta lähelle -hanke tuo taidetta niiden luo, jotka eivät sen luo yleensä pääse. Tavoitteena on, että toiminta ei jää lyhyeksi kokeiluksi.

Kulttuurikeskus Piipoolla on vetovastuu hankkeessa, joka haluaa tehdä taiteesta saavutettavampaa. Kuvassa yhdistyksen toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu kesäkuussa.

Aamulehti

Pirkanmaalla on käynnistynyt tänä vuonna hanke, jonka tavoitteena on tuoda taidetta yhä useamman luo. Taidetta lähelle -hankkeessa on mukana useita taidelaitoksia, kulttuuritoimijoita ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoita.

Kun tyypillisesti ihminen menee taiteen luo, hankkeen tarkoituksena on, että taide tulee ihmisen luo. Saavutettavista taide-esityksistä ja kulttuurielämyksistä kootaan lista, joista esimerkiksi palvelukeskukset voivat tilata mieleisensä taidevierailun. Tarjolla on esimerkiksi konsertteja, sirkusta, taiteilijatapaamisia, työpajoja ja teatteria.

Vetovastuu hankkeesta on esteetöntä kulttuuritoimintaa kehittävällä Kulttuurikeskus Piipoo ry:llä.

Maakunnassakin on paljon esimerkiksi palveluasumisen keskuksissa asuvia ikäihmisiä ja vammaisia, jotka eivät pääse juuri koskaan tai juuri koskaan kulttuuripalveluiden äärelle, selittää yhdistyksen toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu.

”Keski-ikäinen ja keskituloinen voi usein valita, haluaako mennä teatteriin vai ei. Mutta sitten on niitä ihmisiä, jotka eivät kerta kaikkiaan ollenkaan pääse”, hän sanoo.

Tavoitteena jatkaa

Idea taiteen levittämisestä kyti pitkään, mutta käytännössä hanke polkaistiin käyntiin vuonna 2020, kun Suomen kulttuurirahasto myönsi sille apurahan. Korona lykkäsi tapahtumia yli vuodella, mutta esityksiä on pidetty kesästä alkaen.

Marraskuussa esimerkiksi Tampereen taidemuseo järjestää valokuvanäyttelyn ja musiikkituokion vanhuksille, ja Nuorisoseurat järjestää Lempäälässä tanssityöpajan. Helmikuun loppuun mennessä vierailuja järjestetään yhteensä 70.

Tarkoitus on, että toiminta jatkuu ja kasvaa tulevina vuosina. Kokeiluvaiheessa vain tietyt toimijat pääsevät mukaan ja vierailuiden hinta maksetaan apurahalla. Tulevaisuudessa mukana olisi enemmän toimijoita, ja tilaajat maksaisivat esimerkiksi filharmoniakonsertin 250 euron hintalapusta isomman osan itse.

Mukana on paljon hankepuhetta, mutta lopulta kyse on Kuitun mukaan siitä, että kaikkien tulee päästä kokemaan liikutusta, oivalluksia ja osallisuutta taiteen ja kulttuurin äärellä.

”Kaikki, jotka ovat jollain tavalla kokeneet taide-elämyksen elämässään, varmaan tietävät, että sillä on merkitystä ja se on arvokasta.”