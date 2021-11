Rocktähden yllätys: Stadionkonsertin sijaan Anssi Kela juhlii 2,5 tunnin monologilla teatterin lavalla – ja tulijoita riittää

Konserttiarvio: Anssi Kelan erikoinen elämäkertakonsertti on maratonmittainen soolokeikka miehelle, kitaralle ja tarinoille.

Aamulehti

Kun rocktähdellä on plakkarissa 20–30 vuoden ura ja merkkipäivät lähestyvät, mitä silloin tapahtuu? Pidetään stadionkonsertti ja julkaistaan elämäkerta.

Stadionkeikkojen putkessa ovat Juha Tapio, Sunrise Avenue, Antti Tuisku ja Apulanta. Varhaiseläkeläinen Cheek hoiti ne alta pois jo kolmekymppisenä.

Anssi Kela valitsi toisin. Hän täyttää ensi vuonna 50. Nummela-läpimurtolevystä tulee kuluneeksi 20 vuotta. Stadionkonsertin sijaan hän valitsi pienimuotoisten “elämäkertakonserttien” kiertueen suomalaissa teattereissa.

Musiikki Mun täytyy kävellä näin ★★★ Konsertti: Anssi Kelan elämäkertakonsertti. Paikka ja aika: Tampereen Teatteri 6.11.2021

Ja sehän onkin erikoinen konsepti.

Päätähti on lavalla täysin yksin. Kela tarinoi niitä näitä. Välillä hän tarttuu kitaraan ja esittää omia laulujaan. Muita muusikoita ei lavalla ole, mutta välillä Kela loihtii biiseilleen taustoja erilaisilla ääniluupeilla.

Suoritus on hämmästyttävä. Muusikkomme on lavalla kaksi ja puoli tuntia, ilman väliaikaa. Ainoastaan muutama lyhyt, taustalle heijastettava video tarjoaa pienen hengähdystauon.

Kahden ja puolen tunnin monologi on kova suoritus ammattinäyttelijälle, saati sitten uuteen rooliin hyppäävälle muusikolle. Urakkaa ei helpota vaativa askartelu luuppereiden kanssa – välillä hän soittaa ja laulaa itse itselleen taustoja ja tekee sen komeasti.

Kelan tarinointi kulkee kronologisesti lapsuusmuistoista perheenisän nykypäivään. Se on yhdistelmä liikuttavan vakavaa elämän suurten kysymysten pohdintaa ja toisaalta itseironiaa.

Hän vitsailee ulkonäöstään. Hän sanoo olevansa ruma: “Mitään en ole saavuttanut ulkonäköni ansiosta vaan siitä huolimatta.” Ja vaikka hän tekee melankolisia lauluja ja liikuttuu lapsistaan, hän vakuuttaa, ettei ole mikään nyyhkijä: ”Olen vetänyt kaksi Vain elämää -tuotantokautta itkemättä kertaakaan.”

Anssi Kelan elämäkertakonsertissa mies kertoi tarinoita omasta elämästään. Lavalla oli Kelan tarinaan liittyvää rekvisiittaa.

Kelan esitys kesti peräti kaksi ja puoli tuntia.

Kelan oma käsikirjoitus on elämäkerran raakavedos. Teksti kaipaa ulkopuolista tiivistäjää ja dramaturgia. Esimerkiksi lapsuuden ja nuoruuden kokemukset ovat isän varhaista poismenoa lukuun ottamatta kovin tavallisia. Niihin ei löydy yleisesti kiinnostavaa kulmaa.

Kela tiedostaa itsekin tavallisuutensa. Sympaattisesti hän toteaa levyjensä saavan kolmen tähden arvosteluja ja kertoo simppeliksi tehtäväkseen tuoda tänne vähän iloa.

Tampereen Teatterissa näkyi nyt uudenlaista yleisöä. Kolme keikkaa myytiin nopeasti loppuun. Myös seuraavat keikat Oulun ja Jyväskylän kaupunginteattereissa ovat loppuunmyytyjä.

Brucen jalanjäljillä

Elämäkertakonsertti on Suomessa ainutlaatuinen konsepti, mutta maailmalta löytyy (turhan) kova esikuva. Bruce Springsteenin On Broadway -keikat toteutettiin täsmälleen samalla konseptilla: mies, kitara ja tarinoita omasta elämästä. Taltiointi löytyy Netflixistä.

Yhteneväisyydet ovat huomattavia. Brucella on myös vilpitöntä herkistelyä elämän suurten kysymysten edessä ja itseironiaa.

Anssi Kela on tavallaan pienen pohjoisen maan Springsteen, tavallisten ihmisten tarinoiden kertoja. Tässä katsannossa Kelan Born to run on tietysti Nummela, joka soikin elämäkertakonsertissa punaisena lankana.