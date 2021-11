Alan konkarien perustama uusi tuotantoyhtiö päätti sijoittua Tampereelle – Take Two Studios uskoo Tampereen kehitykseen elokuva- ja tv-kaupunkina

Yritys teki sopimuksen Film Tampereen kanssa, jonka mukaan sen kotipaikka on nyt Tampere. Audiovisuaalinen ala on kaupungissa hyvässä nosteessa. ”Hankkeilla on iso työllistävä vaikutus, ja tekeminen ruokkii tekemistä”, sanoo Ilkka Hynninen.

Aamulehti

Film Tampere ja kansainvälisille markkinoille tähtäävä uusi tuotantoyhtiö Take Two Studios ovat allekirjoittaneet sopimuksen siitä, että yrityksen kotipaikka on vastedes Tampere.

Tänä syksynä perustetun Take Two Studiosin taustalla ovat alan kokeneet tekijät Eero Hietala, Ilkka Hynninen ja Lasse Koskinen. Hietala ja Hynninen tunnetaan muun muassa vuonna 2003 perustamastaan aiemmasta tuotantoyhtiöstä Aito Mediasta.

Take Two Studios kertoo keskittyvänsä korkealuokkaisiin draama- ja dokumenttisarjoihin sekä podcasteihin. Hynninen on aiemmin tuottanut Tampereella muun muassa Koskinen-rikosdraamasarjan, Pirjo-komediasarjan, EPUT-elokuvan ja Gladiaattorien kaltaisia isoja viihdeformaatteja.

Eero Hynninen kertoi tiistaina, että sijoittumispäätökselle pohjan loivat Tampereen kaupungin määrätietoiset toimet, joilla se rakentaa selkeää omaa profiiliaan kansainvälisenä tuotantokaupunkina. Hynnisen mukaan on mahdollista, että audiovisuaalisesta alasta tulee Tampereelle pian vakavasti otettava teollisuudenala.

Kuinka suureksi arvioit audiovisuaalisten hankkeiden työllistävän vaikutuksen, Eero Hynninen?

”Se on tosi iso. Hankkeiden parissa on tuotantoaikana välillisesti ja välittömästi satoja ihmisiä. Kuitenkin vielä tärkeämpää on, että tekeminen ruokkii tekemistä. Osaajat jäävät ja muuttavat niille paikkakunnille, joissa on jatkuva tuotantojen rulla”, Hynninen sanoo Aamulehdelle.

Mitä voit kertoa tulevista tuotannoista?

”Tällä hetkellä Take Two Studiosilla on tuotannossa kaksi vielä julkaisematonta hanketta. Juuri nyt kehitysvaiheessa on useita hankkeita, kuten Venäjälle sijoittuva 506 grammaa Uralin lunta -rikossarja. Teemme parhaillaan yhteiskehitystä BBC Studiosin ja muiden eurooppalaisten sekä yhdysvaltalaisten tuottajien kanssa.”

Kaupunki investoi

Ohjelmajohtaja Ilkka Rahkonen kertoi keskiviikkona, että Film Tampere valmistelee parhaillaan kasvuohjelmaa, jolla kiihdytetään luovan alan liiketoiminnan kehittymistä. Tarkoituksena on, että kaupunki investoi alan kehittämiseen ja edesauttaa alueen yritysten kansainvälistymistä samaan tapaan kuin Business Tampere tekee muillakin toimialoilla.