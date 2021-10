Mediat: Alec Baldwin harjoitteli aseen vetämistä esiin istuma-asennossa, kun revolveri yllättäen laukesi – tämä tapahtuneesta tiedetään nyt

Ohjaaja Joel Souzan todistuksen mukaan Baldwin istui kirkonpenkillä ja harjoitteli aseen vetämistä esiin. Samaan aikaan kuvaaja ja ohjaaja miettivät sopivaa kuvauskulmaa.

Näyttelijä Alec Baldwin harjoitteli kohtausta, jossa aseella oli tarkoitus tähdätä suoraan kohti kameraa, kun hänen käyttämänsä revolveri yllättäen laukesi ja tappoi kuvaaja Halyna Hutchinsin ja haavoitti ohjaaja Joel Souzaa, kertovat Yhdysvaltojen eri tiedotusvälineet. Ne viittaavat ohjaaja Souzan antamaan, sunnuntaina julkiseksi tulleeseen kirjalliseen todistukseen tapahtumien kulusta.

Souza seisoi Hutchinsin takana ja katseli tämän olan yli, kun revolveri laukesi. Todistuksen mukaan Baldwin istui kirkonpenkillä ja harjoitteli aseen vetämistä esiin lonkan toiselta puolelta (engl. cross draw). Samaan aikaan kuvaaja ja ohjaaja miettivät sopivaa kuvauskulmaa. Kamera ei käynyt.

Todistuksen mukaan Souza näki, miten Hutchins tarttui vatsanseutuunsa ja alkoi kaatua taaksepäin. Samalla Souza huomasi, että hänen oikea olkapäänsä vuotaa verta.

Hutchins, 42, lennätettiin sairaalaan, jossa hänet todettiin kuolleeksi muutama tunti onnettomuuden jälkeen.

Souza sanoi poliisille, että hän uskoi aseen olleen turvallinen ja että kuvausryhmälle oli sanottu, että ase on ”kylmä” eli siinä ei ole ammuksia.

Souzan todistuksen mukaan Rust-elokuvan kuvauspaikalla aseet tarkisti tavallisesti ensin asevastaava Hannah Gutierrez-Reed ja sen jälkeen vielä apulaisohjaaja Dave Halls, joka antoi aseet näyttelijöille.

The New York Timesin haastattelema, nimettömänä pysytellyt Rustin tuottaja kuitenkin sanoi, että kuvauspaikalla aseita antoivat näyttelijöille tilanteesta riippuen sekä Gutierrez-Reed että Halls, mikä on vastoin alan ohjeita aseiden käsittelystä.

Aiemmin maanantaina Suomen aikaa useat mediat kertoivat, että apulaisohjaajasta tehtiin pari vuotta sitten valituksia kahteen eri tuotantoon liittyen. Valitusten mukaan hän ei ollut riittävästi huomioinut aseisiin ja pyrotekniikkaan liittyviä turvallisuuskäytäntöjä tai uloskäyntien tukkeutumista.

Halls antoi aseen Baldwinille, Souza sanoi kirjallisessa todistuksessaan.

Edelleen on epäselvää, miten Baldwinille annetussa revolverissa saattoi olla oikea ammus. Souza itse sanoi kirjallisessa todistuksessa, että hänen mielestään minkäänlaisia oikeita ammuksia ei koskaan pitäisi olla kuvauspaikalla eikä sen läheisyydessä.

Hollywood-viihdesivusto TMZ kertoi sunnuntaina Suomen aikaa useiden nimettömien lähteiden perusteella, että kuvausryhmän jäsenet olivat käyttäneet Baldwinille annettua revolveria myös kuvausten ulkopuolella huvin vuoksi harrastettuun maaliammuntaan.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa, mutta ketään ei ole pidätetty eikä syytteitä nostettu.