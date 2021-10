Tampere Filharmonian intendentin virka tuli hakuun

Edellisen intendentin Juha Ahosen koeaika kaupungin kulttuurijohtajana päättyy. Hän jatkaa uudessa työssään pysyvästi.

Tampere Filharmonian intendentin virka on julistettu haettavaksi. Edellinen intendentti Juha Ahonen siirtyi aiemmin tänä vuonna Tampereen kaupungin kulttuurijohtajaksi. Siinä tehtävässä hänellä on kuuden kuukauden koeaika, joka on nyt päättymässä marraskuun alussa. Ahonen jatkaa kulttuurijohtajana, joten orkesterin intendentin paikka tuli avoimeksi. Tampere Filharmonian vt. intendenttinä on ylimenokauden toiminut orkesterin apulaisintendentti Eija Oravuo.

Uusi intendentti pyritään valitsemaan nopeasti, sillä intendentin viran haku alkoi 19. lokakuuta ja päättyy 1. marraskuuta. Kelpoisuusvaatimuksena intendentin virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakuilmoituksen mukaan eduksi katsotaan kokemus johtamisesta ja hallinnosta, kotimaisen ja kansainvälisen musiikkialan tuntemus sekä hyvä englannin kielen taito.

Orkesterin intendentin tehtävänä on johtaa, suunnitella ja kehittää Tampere Filharmonian toimintaa sekä vastata orkesterin hallinnosta, taloudesta ja tuloksellisuudesta. Keskeinen tehtävä on myös konserttien ohjelmien suunnittelu ja vierailevien taiteilijoiden valinta yhdessä ylikapellimestarin kanssa. Orkesterin ylikapellimestarina on toiminut vuodesta 2013 lähtien Santtu-Matias Rouvali.

Intendentin nimityspäätöksen tekee aikanaan kaupungin sivistyspalveluiden johtaja Lauri Savisaari kulttuurijohtaja Ahosen esityksestä.

Juha Ahonen jatkaa uudessa Tampereen kaupungin kulttuurijohtajan virassa pysyvästi marraskuusta lähtien.

Ilmeisesti olet ollut tyytyväinen uuteen kulttuurijohtajan työhön, koska et palaa orkesteriin, Juha Ahonen?

”Olen nauttinut orkesterityöstä valtavasti, mutta uusi työ on vienyt mukanaan ja ollut äärimmäisen mielenkiintoista.”

Millaista henkilöä intendentin paikalle nyt haetaan?

”Kaupunkiorganisaation osaaminen ei ole tärkein kriteeri valintaa tehtäessä, mutta toiveena on, että valittava henkilö pystyy tekemään yhteistyötä muiden kulttuuriyksiköiden kanssa ja lähtee rakentamaan orkesteritoimintaa siihen suuntaan. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyviä hakijoita, ja uskon, että sellaisia saadaan. Hakijoita toivotaan etenkin suomalaisten orkestereiden nykyisistä intendenteistä tai apulaisintendenteistä.”

Koska uuden intendentin toivotaan aloittavan työnsä?

”Alun perin ajattelimme, että hän pystyisi aloittamaan jo joulukuussa, mutta luultavasti aloitus menee ensi vuoden alkuun.”

Mikä on ylikapellimestarin rooli intendentin valinnassa?

”Santun rooli on sama kuin minuakin aikoinaan valittaessa. Hän kävi hakijat läpi ja oli mukana viimeisessä haastattelussa. Nytkin Santtua konsultoidaan ja on jo konsultoitukin. Kuuntelen tässä asiassa myös orkesterilaisia.”