Onni Rantanen, 18, menestyi yhdessä maailman arvostetuimmassa kuvakisassa – Tältä näyttää menestynyt kuva tilhien huippupotretista

Nokian lukiota käyvä abiturientti on palkittu lintukuvistaan useaan otteeseen. Yhdeksänvuotiaasta kuvannut Onni Rantanen voitti viime vuonna Vuoden luontokuva -kilpailun nuorten sarjan.

Nokialainen Onni Rantanen, 18, on sijoittunut palkintosijalle kansainvälisessä luontokuvakilpailussa. London Natural History Museumin järjestämä Wildlife Photographer of the Year -kilpailu on yksi arvostetuimpia maailmassa. Kisaan lähetettiin yli 50 000 kuvaa 95:stä eri maasta.