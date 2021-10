Tampereen ratikan taide, G Livelab -keikkapaikka ja valosuunnittelija Mikki Kunttu ovat ehdolla uudessa Kulttuurigaalassa

Yleisö valitsee vuoden kulttuuripersoonan ja -teon. Raati palkitsee teoista ja kansainvälisyydestä.

Tamperelaislähtöinen valotaiteilija Mikki Kunttu on ehdolla kansainvälisyys-sarjassa Uudessa Kulttuurigaalassa.

Uusi Kulttuurigaala avasi tiistaina yleisöäänestyksen julkistamalla ehdokkaat. Tampereelta mukaan pääsivät ratikkataide, valosuunnittelija Mikki Kunttu ja G Livelab Tampere.

Kulttuurigaala julkisti kaikkiaan 29 ehdokasta viidessä eri palkintoluokassa. Yleisöäänestyksessä on kymmenen ehdokasta, jotka ministeri Lauri Tarasti on valinnut. G Livelab Tampere on mukana nimenomaan yleisöäänestyksessä, jossa valitaan Vuoden kulttuuripersoona ja Vuoden kulttuuriteko. Äänestää saa 9. marraskuuta saakka.

Ratikkataide värittää arkea Tampereella joka päivä.

Tiistaina julkistettiin myös lautakunnan ehdokasvalinnat palkintoluokkiin Kansainvälisyys, Kulttuurin hyvinvointi ja Vuoden museokaupunki. Voittajan ratkaisee kulttuurin, yhteiskunnan ja talouselämän vaikuttajista koottu raati.

Palkinnot jaetaan 25. marraskuuta, ja se nähdään TV1:ssä suorana lähetyksenä. Järjestelyistä vastaa yhdessä Ylen kanssa Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry sekä Life Style Invest yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Tampereen kaupungin ja Veikkauksen sekä Suomen museoliiton, Serlachius-museoiden, Designmuseon, Sponsor Insightin ja Suomen Sydänliiton kanssa.

Äänestää voi osoitteessa Kulttuurigaala.fi.