Ransu Karvakuonon ääni Pertti Nättilä on kuollut

Pertti Nättilä oli Ransu Karvakuonon äänenä aivan alusta asti. Kaksikon ensimmäinen televisiolähetys oli 4. lokakuuta vuonna 1978.

Aamulehti

Ransu Karvakuonon ääninäyttelijä Pertti Nättilä on kuollut.

Nättilän kuolemasta kertoo hänen poikansa Teppo Nättilä Facebookissa julkaistussa kirjoituksessa.

Teppo Nättilä kirjoittaa, että hänen isänsä nukkui rauhallisesti pois Pirkkalassa lauantai-iltana pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana.

”Suru on suunnaton ja ikävä suuri”, Nättilä kirjoittaa.

Pertti Nättilä syntyi 1. helmikuuta vuonna 1934.

Rakastettu lasten suosikki

Aamulehti kertoi Ransu Karvakuonon 40-vuotispäivän kunniaksi 8 faktaa rakastetusta lasten hahmosta vuonna 2018.

Rotu: Ransu on keskikokoinen videonoutaja.

Nimi: Oikean ristimänimensä se sai kerjäläismunkki Franciscus Assisilaisen mukaan. Kutsumanimi on Ransu.

Syntyi: Ransu on syntynyt jo vuonna 1977 Sysmässä. Nukketaiteilija Eevaliisa Holma-Kinnunen neuloi Ransun Sysmän Onkiniemen Musta & Valkea Ratsu -nukketeatterille. Ylen Pikku Kakkosen tv-hahmona se syntyi TV2:n lastentoimituksessa 1978, kun Pikku Kakkosen juontajalle ryhdyttiin etsimään paria. Pertti Nättilä sai kunnian toimia tv-Ransun äänenä ja oikeana kätenä. Ensimmäinen lähetys oli 4.10.1978.

Isäntä: Pertti Nättilä on syntynyt: 1. helmikuuta 1934 Viipurin maalaiskunnassa. Jäi eläkkeelle TV2:n lastentoimituksen päällikön tehtävästä 1997.

Kolme presidenttiä: Kun Ransulle tuli vuonna 1988 kymmenen vuotta mittariin, presidentti Mauno Koivisto onnitteli häntä henkilökohtaisesti. Täyttäessään 30 vuotta Ransu tapasi presidentti Tarja Halosen Mäntyniemessä ja tutustui talon Rontti-kissaan niin hyvin, että otatti itsestään yhteiskuvan tasavallan ensimmäisen mirrin kanssa. Presidentti Sauli Niinistö kutsui Ransun Linnan juhliin ensimmäisenä fiktiivisenä hahmona vuonna 2017.

Harrastaa: Saksofonin soittoa.

Ulkomaantoimittaja: Oli sattumalta paikalla, kun Berliinin muuri murtui vuonna 1989. Selosti siitä myöhemmin lapsille Pikku Kakkosessa. Kertoi Aamulehden haastattelussa arvostelleensa muuria edellisenä päivänä, mutta ehkä ei ollut ainoa syy, että muuri murtui.

Kotikunta: Ransu on Pirkkalan kunnan maskotti. Ransu on kuitenkin ransumaiseen tapaansa kaikkien koira ja se on valittu myös vuoden tamperelaiseksi isäntänsä Pertti Nättilän kanssa.

Pertti Nättilä (vas.) ja Pekka Salo olivat perustamassa Pikku Kakkosta. He antoivat äänensä myös legendaarisille käsinukkehahmoille, Ransu Karvakuonolle ja Eno-Elmerille. Kaksikko kuvattiin Pikku Kakkosen 40-vuotisjuhlassa vuonna 2017.

Ransu-koira ja legendaarisen koirahahmon erikoisassistentti ja ääni Pertti Nättilä. Aamulehdessä 30. kesäkuuta vuonna 1980 julkaistussa valokuvassa Ransu-koira otti TV2:n lastentoimituksen päällikön Nättilän kanssa vastaan onnitteluja Pikku Kakkosen puolesta. Pikku Kakkonen alkoi keväällä 1977.

Pertti Näittilä ja Ransu Karvakuono kuvattiin Nättilän kotona Pirkkalassa vuonna 2009. Ransu asuu Nättilän työhuoneen pianon päällä ja välillä ystävykset tutkivat yhdessä nettiä.

Pertti Nättilä ja Ransu pääsivät graafikko ja toimittaja Jussi Aarnion karaktäärinäyttelyn osaksi vuonna 2004.