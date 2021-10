”Terapiassa olen saanut lohduttaa terapeuttia”, kertoo rajun lapsuuden taiteilija­perheessä elänyt Marja Pyykkö – Nyt hän haluaa tehdä elokuvia joissa on hyvä meininki

Eturivin elokuvaohjaajaksi Marja Pyykkö on tuottelias. Lähikuukausien aikana häneltä tulee ensi-iltaan peräti kolme elokuvaa: kokeileva farssi, lastenseikkailu sekä suuren yleisön komedia. Pyykön hauskojen elokuvien taustalla kummittelee rumankaunis muisto äidistä, joka myös halusi olla elokuvaohjaaja.

Elokuvaohjaaja Marja Pyykkö istuu herttoniemeläisen Treffipubin pöytään. Voisi olla pienen juhlan aika, mutta Pyykkö tilaa lounaslistalta koruttomasti lohiannoksen, ja juomaksi vettä. Salin kaiuttimista raikaa The Weekndin Save Your Tears. On arkinen perjantain keskipäivä.