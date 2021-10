Teatteri Telakka juhlii 25-vuotista taivaltaan syksyn pienoisnäytelmillä ja valokuvanäyttelyllä

Tamperelainen kulttuuritalo rakennettiin teatterilaisten talkoovoimin vuonna 1996 satavuotiaaseen suojeltuun viljamakasiiniin.

Kulttuuritalo Telakka on vaikuttanut Tullin alueella 25 vuotta. Arkistokuvassa Pirkko Kontkanen (vas.), Tanjalotta Räikkä, Tom Lindholm, Ilkka Mäkelä, Markku Peltola, Kaisa Sarkkinen ja Akseli Piispanen vasta remontoidun kulttuurikeskuksen edustalla kesäkuussa 1996.

Aamulehti

Tamperelaisissa teattereissa riittää tänä vuonna juhlahumua, sillä myös Teatteri Telakka juhlii tänä vuonna.

Lue lisää: Katso laaja kuvakooste 120-vuotiaan Tampereen Työväen Teatterin huippuhetkistä ja tähdistä eri vuosikymmenillä

Teatteri sai alkunsa vuonna 1996, kun kolme ammattiteatteriryhmää, Motelli Skronkle, Moraalia teatteri ja Ryhmä Fagerholm, yhdistivät voimansa ja rakensivat sata vuotta vanhaan viljamakasiiniin talkoovoimin teatterin ja ravintolan.

Vakiintunut asema

Nykyisin Kulttuuritalo Telakka on lounas- ja ohjelmaravintola, teatteri ja galleria. Teatteri toimii kolmannen kerroksen vinttitilassa.

”Vapaan kentän toimijana olemme 25 vuodessa vakiinnuttaneet asemamme, mutta mielestäni samalla olemme säilyttäneet ketteryytemme”, teatterin taiteelliseen johtoryhmään kuuluva näyttelijä ja perustajajäsen Kaisa Sarkkinen sanoo.

Sarkkisen lisäksi teatterin toiminnassa on edelleen mukana aktiivisesti viisi alkuperäisjäsentä. Teatteriyhdistyksellä on nykyään lähes neljäkymmentä jäsentä eli jäsenkunta on moninkertaistunut alkuperäisestä yhdeksästä hengestä.

Tilat remontoitiin talkoovoimin ja sisustettiin kierrätyshuonekaluilla.

25-vuotisjuhlaohjelmiston käynnisti syyskuussa Antti Haikkalan ohjaama Satujen disko-Full HD. Elokuussa avautui myös teatterin historiaa kuvaava valokuvanäyttely Pitää olla tarpeeksi joustava saadakseen aikaan jotain taipumatonta.

”Sen sijaan että olisimme tehneet yhden suuren juhlanäytelmän, päätimme tehdä useita pienimuotoisia esityksiä teemoista ruumis ja mieli”, Sarkkinen kertoo.

Kolmen erilaisen esityksen Triptyykin ensi-ilta on lauantaina 16. lokakuuta. Ensimmäisessä osassa Fragmentteja esiintyvät Pirkko "Pike" Kontkanen, Petri Mäkipää ja Marjo Hämäläinen. Esityksessä Häpy Jukka Toivonen, Antti Mankonen ja Anna Kankila sukeltavat lavasketsivyörytykseen. Triptyykin kolmas esitys on Tomi “Topi” Salmelan, Riku Pirttiniemen ja Raul Rantasen muodostama Trio Yöväki.

Lokakuun lopulla ensi-illassa Hassan Blasimin lyhytelokuva Doctor DJ.

Kaisa Sarkkisesta juhlavuosi tuntuu erityisen hyvältä peruutettujen esitysten jälkeen.

”On valtavan hienoa päästä taas esittämään yleisölle. Teatteri Telakka on tehnyt omalakisia juttuja ja yhteisötöitä niin kauan kuin olemme olleet olemassa, ja aiomme tehdä jatkossakin.”