120-vuotias Kauppahalli nousi korona­kurjuudesta synttäri­sankariksi – huonomminkin on historiassa mennyt: ”Pääsin just luukulle, niin silakat loppui”

120-vuotias Tampereen kauppahalli on viikonlopun päivänsankari.

Puolitoista vuotta sitten Tampereen Kauppahalli oli järkyttyneen autio. Kirjastot ja uimahallit oli pantu kiinni, kokoontumisia rajoitettiin. Yli 70-vuotiaita käskettiin pysymään koronan takia kotonaan ”karanteenia vastaavissa olosuhteissa”.

”Nyt jouduin kiinni”, sanoi Aamulehdelle (AL 17.3.2020) hallista vielä ostoksilta tavoitettu eläkeläisrouva.

”Aika epätoivoiselta tämä nyt näyttää”, kommentoi tuolloin Ilta-Sanomille 4 vuodenaikaa -ravintolan yrittäjä Yoni Ichtertz. Hän joutui pian sulkemaan ravintolan.

Nyt tunnelma on toinen. Kauppahalli juhlii 120-vuotissynttäreitään tänä viikonloppuna.

”Olihan se ihan selkeä ääripää. Nyt päästään vihdoinkin juhlimaan”, Ichtertz sanoo lounaskattauksen valmistelun ohessa.

Lue lisää: Suora lähetys perjantaina kello 11.30: Tampereen kauppahalli juhlii 120-vuotista historiaansa, katso pormestarin puhe ja tunnelmat tästä

Hänen ravintolansa suosituin annos on ikuisesti ranskalainen kalakeitto. Ichtertz paljastaa annoksen salaisuuden. ”Se on se Etelä-Ranskan makumaailma, ne fenkoli ja anis ja valkosipuli ja sahrami tomaattipohjassa. Ja me olemme päässeet tuon kumppanin, Nygrenin, kanssa valmistamaan siitä suomalaisen version kunnioittaen alkuperäistä makumaailmaa.”

Yoni Ichtertz laittelee kuntoon ravintolansa lounaskattausta.

Sotatalven silakkajono

Aamulla eläkeläiset miehittävät kauppahallin. Kahvila Aniittasta löytyy aito amurilainen äijäkööri. He käyvät hallissa mahdollisimman usein, koska ”muuten tulee poissaolomerkintä mustaan kirjaan”.

He luettelevat suosikkipaikkojaan: Laatuliha, Nygrén ja Aallon leipomo, joka ”toi jo 40-luvulla Tahmelaan leipää kun siellä asuttiin”. Muistot kulkevat puu-Amurin kujille ja sotavuosiin.

”Olin silakkajonossa talvella 1941. Aamulehti oli tuossa Kuninkaankadulla silloin. Aamulehden oven kieppeiltä oli jono tähän kalakauppaan. Pääsin just luukulle, niin silakat loppui. Vaikka nytkin on ruuhkaa joulun alla, ei sellaista kuin silloin. Silloin oltiin nälän perässä”, Reijo Hildén muistelee.

Reijo Hildén (vas.), Pekka Korpinen, Reijo Hokkanen ja Erkki Jäppinen ovat Amurin miehiä, jotka käyvät hallissa kahvilla niin usein kuin mahdollista, koska ”muuten tulee poissaolomerkintä”.

Parempi kuin Turussa

Kajaanilainen Anne Utriainen on vierailulla tytär Emma Utriaisen luona ja ensimmäistä kertaa Tampereen kauppahallissa.

”Tästä hallista tulee hyvällä tavalla vanha aika mieleen. Ihmiset näkevät vaivaa, kun he tulevat erikseen ostamaan lihoja tai juustoja”, Anne Utriainen sanoo.

”Perinteitä kunnioitetaan täällä vielä”, Emma Utriainen sanoo.

Kajaanilaislähtöiset Emma Utriainen (vas.) ja Anne Utriainen tutustuivat kauppahalliin.

Jussi Teräsvirta harppoo Wileniuksen pullapuodin ostosten kanssa. ”Tykkään leikkele- ja juustotarjonnasta, leivonnaisista ja kalasta. Niitä tulee hyödynnettyä. Itse asun Nokialla. Työasioissa tulee lähinnä pyörittyä täällä ja silloin tulee asioitua.”

Puolitoista vuotta sitten Vihannespuodin Minna Vallius kertoi Aamulehdelle tilanteen: Hän oli joutunut lomauttamaan työntekijänsä. Vallius jatkoi yksin 72 tunnin työviikoilla.

Nyt Vihannespuodissa näyttää Valliuksen lisäksi olevan kaksikin työntekijää. Stacy Mushiete laittaa värikkäät vihannekset näkyviin.

Lounasaika lähenee. Eläkeläisasiakkaat vaihtuvat työssäkäyviin. Halli vilkastuu.

Juhla perjantaina

120-vuotisjuhla alkaa virallisesti perjantaina 15.10. kello 11.30 pormestari Anna-Kaisa Ikosen puheella. Aamulehti näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Iltapäivällä on musiikkia Hauli Brosin tahtiin kello 14 ja opaskierros kello 15. Lauantaina juhlat jatkuvat muun muassa Salonkiorkesterin soitolla kello 12.

Halli avattiin vuonna 1901. Aamulehti kuittasi tuolloin avajaiset lyhyesti: Kauppahallissa alkaa niin kuin olemme jo muutamaan kertaan huomauttaneet, liike tänään.

Kuitataan nyt tässäkin: Onnea!

Missä sattuu -palsta on siellä missä sattuu, ja tapahtuu, ja ihan missä sattuu. Kirkoista kapakoihin, missä ihmiset kokoontuvat. Lähetä vinkkisi jutun aiheista osoitteeseen missasattuu@gmail.com.