”Aion jatkaa tätä vuoropuhelua myös tulevaisuudessa”: Näin tamperelaiskansanedustaja Ilmari Nurminen kommentoi Aamulehdelle kohuttua Kesärannan tilaisuutta

Kulttuuriministeriön esittelemä leikkauslista valtionavusta nosti kovan vastareaktion alan järjestökentässä. Pääministerin mukaan hallituksen viisikko kokoontuu puimaan vyyhtiä perjantaina.

Sastamalasta Tampereelle muuttanut kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd) on eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtaja. Hän on myös Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Torstaihin mennessä kulttuurialan valtionavun leikkauksiin ovat ottaneet kantaa useat kulttuurialan järjestöt, muun muassa Lukukeskus, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Muusikkojen liitto, Suomen kotiseutuliitto ja Pirkkalaiskirjailijat.

Torstaina sekä pääministeri Sanna Marin (sd) että sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ilmoittivat, että heidän puolueensa haluaa perua leikkaukset. Opetusministeri Li Andersson (vas) ilmoitti puolueensa kannasta keskiviikkona.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) viittasi Twitterissä Iltalehden haastatteluun, jonka mukaan vasemmistoliittoa lukuun ottamatta muut hallituspuolueet eivät ottaneet leikkauslistaan etukäteen kantaa.

Kysyimme kansanedustaja Ilmari Nurmiselta (sd) kulttuuriavustusten leikkauksista jo keskiviikkona. Hän vastasi haastattelupyyntöön sähköpostilla torstaina.

Mitä leikkausten peruminen tarkoittaa Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen?

”Sdp:n tavoite on se, että leikkaukset perutaan ja hallituksen viisikko on kertonut, että se pyrkii löytämään ratkaisun kulttuurialan leikkauksiin lähiaikoina. Olen hyvin toiveikas asian suhteen ja siksi leikkauspuheet ovat vielä ennenaikaisia.”

Asian yhteydessä on arvosteltu myös musiikintekijöiden illanviettoa Kesärannassa. Palveliko Kesärannan tilaisuus hallitusta tai kulttuurialaa tilanteessa, jossa opetus- ja kulttuuriministeriö oli juuri kertomassa alaan kohdistuvista 18,4 miljoonan euron tukileikkauksista?

”Kesärannan tilaisuus oli yksi monista kerroista, joissa olen käynyt keskustelua kulttuurialan toimijoiden kanssa. Tavoitteeni oli lisätä ymmärrystä kulttuurialan toimijoiden tilanteesta ja aion jatkaa tätä vuoropuhelua myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi keväällä saimme kulttuurille 230 miljoonan tukipaketin. Lisäksi ensi vuoden budjettiin suunnitellut leikkaukset yksityisen kopioinnin hyvityksiin saatiin budjettiriihessä peruttua. Kävin aiheeseen liittyen tiiviisti keskusteluja yhdessä musiikkialan kentän edustajien kanssa.”

Toimit eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtajana. Mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa?

”Eduskunnan musiikkiverkosto on avoin kaikille kansanedustajille ja eduskunnan työntekijöille, sihteerinä toimii Musiikintuottajien apulaisjohtaja Tommi Kyyrä. Vastaavanlaisia, eri teemoihin keskittyviä vapaaehtoisia verkostoja on eduskunnassa lukuisia, osassa mukana ulkopuolisia tahoja ja osassa vain kansanedustajia ja eduskunnan henkilöstöä. Toiminta verkostoissa on vapaehtoista ja niihin voi lähteä mukaan oman mielenkiinnonkohteiden mukaan. Johdan myös eduskunnan ikä-verkostoa, joka keskittyy ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen päätöksenteossa.”

Millaisena näet kulttuurin valtionavun leikkausten vaikutukset Pirkanmaan talousalueella?

”Pirkanmaalla rajoitusten päättyminen on osaltaan helpottanut toimialan tilannetta.”