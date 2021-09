Kiira Korven tähdittämä Lumikuningatar-jääshow saa kaksi lisänäytöstä Tampereen uudella Uros-areenalla

Kansainväliset luistelijatähdet Silja Dos Reis ja Felipe Montoya valittiin Kertun ja Kain rooleihin.

Odotettu Lumikuningatar-jääshow nähdään tammikuussa Uros-areenalla Tampereella. Suuren kysynnän vuoksi myyntiin tulee nyt vielä kaksi lisänäytöstä.

Jääshow’n pääroolissa on Tampereen oma taitoluistelutähti Kiira Korpi. Nyt julkistettiin myös Kertun ja Kain roolit. Valinta osui Kanadassa asuvaan suomalaistaustaiseen Silja Dos Reisiin ja espanjalaiseen Felipe Montoyaan.

Silja Dos Reis on esiintynyt muun muassa Cirque du Soleil -tuotannon Crystal-jääshow’n päätähtenä. Montoya on menestynyt Espanjan kansallisissa taitoluistelukilpailuissa ja osallistunut muun muassa Korean olympiakisoihin vuonna 2018. Hänellä on vahva tanssi- ja balettitausta.

Tampereen Lumikuningattaressa jäällä nähdään myös kiekkopuolen taitureita kuten Pekka Saravo ja Niklas Hagman.

H.C. Andersenin tarinaan perustuvan jääshow’n rooleihin haki kaikkiaan 300 kotimaista ja kansainvälistä esiintyjää. Klassikkotarinan sovituksesta vastaa Tuomas Kantelinen.

Tampere-talo ja Kantelinen Company tekevät tuotannossa hyväntekeväisyysyhteistyötä Icehearts ry:n kanssa, joten luvassa on myös lasten vierailuja jääharjoituksiin.