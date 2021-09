Tampereen kirjafestareista on tulossa suuri kulttuurin juhla – Joulukuun alussa Tampere-talo täyttyy kahden päivän ajaksi tieteestä, taiteesta, tekijöistä ja kiinnostavista ilmiöistä

Tampereen kirjafestarit eivät ole vain yhdet messut vaan monet sisäkkäiset festarit. Kaksipäiväinen tapahtuma kruunaa kirjavuoden, mutta juhlii myös tiedettä, journalismia, sarjakuvaa, cosplayta, runoutta, musiikkia ja teatteria.

Aamulehti

Koronan takia kertaalleen siirretyille Tampereen kirjafestareille on tulossa yli 90 näytteilleasettajaa. Tampereen Kirjamessut – Kirjafestarit järjestetään Tampere-talossa 4.–5. joulukuuta 2021.

Myös Aamulehti on messuilla vahvasti mukana sekä taustajoukoissa että esiintymässä. Aamulehti on tapahtuman pääyhteistyökumppani.

Tampere-talon liiketoimintajohtajan Mika Nevalaisen mukaan tavoitteena on luoda merkittävä uusi kulttuuritapahtuma Tampereelle.

”Tampereen kirjafestarit – Kirjamessut 2021 valtaa Tampere-talon joka kerroksen. Puheenvuorolavoja tulee kymmeneen eri tilaan ja koko viikonlopusta on tulossa todellinen superviikonloppu ei vain Tampere-talossa, vaan koko kaupungissa. Osana messuja on myös viinialue, jossa on kymmenen maahantuojan maistelupisteet.”

Seppo Jokisen Koskis-dekkarit elävät pian elämäänsä myös tv-sarjana. Tamperelaisdekkaristi on messuilla itse oikeutetusti mukana.

Dekkaristi Seppo Jokinen on joskus sanonut, ettei hän nauti ollenkaan kirjamessuhässäkästä, ja esiintyy siksi niillä harvoin. Kotikaupunkiinsa Jokinen on kuitenkin saatu. Oliko suostuttelussa kova työ, kirjamessujen ohjelmistotuottaja Milla Palovaara?

”Aika harva kirjailija tai kustantaja nauttii kirjamessuhässäkästä. Sehän on piinaavaa, ja hyvä kysymys onkin, tarvitseeko sen sellaista olla. Seppoa ei tarvinnut houkutella. Tampere-talossa meillä on kotoisat olot ja kirjailijoita ajatellen suunnitellut hyvät ja viihtyisät backstaget, joissa hengähtää. Ilmapiiristä tehdään rento. Tampereella se on tilojen ja yleisen lämpimän asenteen vuoksi mahdollista.”

Millaista on ollut rakentaa ihan uusia kirjamessuja alusta asti?

”Tampereen messuja on ollut mahtavaa rakentaa juuri siksi, että ei ole perinteitä, eikä hierarkioita. Meillä on ollut iso kustantamoista ja eri tahoista koottu ohjelmatoimikunta, jonka kanssa olemme kokoontuneet useaan otteeseen. Se on ollut hauskaa ja luovaa, ja siksi uskon että messuista tulee hauskat, luovat, uudenlaiset! Niin moni on voinut vaikuttaa, ehdottaa ja innostua. Ohjelman suhteen ei ole ollut päälliköitä tai diktaattoreita. Se on toisaalta haaste, koska ideoita on niin paljon ja kaikki eivät mitenkään mahdu mukaan.”

Millainen messupaikka Tampere-talo on?

”Tampere-talo on loistava paikka juuri tällaiseen festariin. Ensimmäisen kerran olen ollut Tampere-talon kanssa tekemisissä vuonna 2019 Kaija Saariaho -viikolla ja kaikki toimi upeasti. Odotan innolla, Helsingissä ei ole näin moneen asiaan joustavasti taipuvaa tilaa.”

Miten ohjelmisto Tampereella poikkeaa muista kirjamessuista?

”Paljonkin. Suomessa kirjamessujen tarkoitus on nostaa esiin sen vuoden huipputarinoita, ajatuksia, tekstejä, tekijöitä ja ilmiöitä. Varmasti olemme pienempi tapahtuma kuin Helsingin ja Turun kirjamessut, mutta samalla asialla, ehkä jopa fokusoidummin kuin ’suomalaiset jättimessut’.”

Mukana ohjelmatoimikunnassa on ollut myös yliopisto, tamperelaisia teattereita, musiikkiklubeja ja kulttuurialan yhdistyksiä. Miten tämä näkyy lopputuloksessa?

”Monimuotoisuutena. Haussa on koko kulttuurialan juhla ja ylistys sille, että saamme taas kokoontua elämysten äärelle, turvallisesti ja yhdessä. Yliopistolla on iso kokonaisuutensa kiinnostavia paneeleja, huumoria unohtamatta. Suomen PEN järjestää yhteistyössä Journalistiliiton kanssa ajankohtaisen Afganistan-paneelin. Mukana on musiikkimaailman edustajia, kuten Iisa Pajula ja Epe Helenius, ja paikalliset kulttuurin tekijät pääsevät hyvin esiin. Kyösti Koskela on tuottanut hienon kokonaisuuden sarjakuvasaleihin. Ismo Leikola kertoo kirjastaan Suo, kuokka ja Hollywood. Paavo Arkinmäki ja Kari Kanala vetävät suuren jalkapallokeskustelun.”

Mainitse ohjelmistosta yksi tärppi, josta olet erityisen ylpeä.

”Ei voi mainita vain yhtä. Minulla on ollut suuri kunnia seurata ja välillä tehdä työtä Rosa Liksomin kanssa. Sivistys, fiilis, ihmisten, eläinten ja maailman lukutaito on hänellä aivan omaa häkellyttävää luokkaansa. Odotan myös Afganistan-keskustelua kovasti. Aino Havukainen ja Sami Toivonen, Tatun ja Patun isä ja äiti, ovat mahtavia tyyppejä ja taatusti lapsi- ja perheyleisön mieleen. Anneli Kannon Rottien pyhimys on henkilökohtaisesti yksi vuoden kirjoista, joten olen tosi iloinen että hän tulee mukaan. Ja tietenkin Anni Kytömäki, viime vuoden Finlandia-voittaja, jolta pandemia vei varmaan kaikki esiintymiset. Myös messujen ihme ja kumma -kokonaisuutta odotan innolla.”

Anneli Kannon Rottien pyhimys esitteli lukijoille jo keväällä Hattulan kivikirkon taianomaiset aarteet ja niiden tekijät. Romaani on ollut tuotteliaan tamperelaiskirjailijan kaikkien aikojen hitti.

Onko ohjelmisto nyt täysin valmis vai vieläkö joulukuussa on luvassa yllätyksiä?

”Ei ole vielä. Olemme pohtineet muutamien ulkomaisten kirjailijoiden tuomista Tampereelle, mutta covidin takia matkustaminen on edelleen epävarmaa. Kuukauden kuluttua olemme tässä viisaampia. Olemme myös ideoineet isoa Suomen talouspolitiikkaan liittyvää keskustelua, jossa toivottavasti olisi mukana merkittäviä poliittisia vaikuttajia, mutta sekin on edelleen työn alla.”

Faktaa ja fiktiota

Tampere-talo on messujen ajaksi jaettu aihepiireittäin eri saleihin.

Tampereen kirjamessuilla paljastetaan myös Aamulehden Tulenkantaja-palkinnon voittaja. Aamulehden juhlahumua on luvassa muutenkin: lehti täyttää joulukuussa 140 vuotta ja tarinoita juttujen ja ilmiöiden takana ovat valottamassa uutispäällikkö Vesa Laitinen sekä toimittajat Minna Ala-Heikkilä ja Markus Määttänen.

Aamulehti-saliksi nimetty Pieni sali täyttyy kaunokirjallisuuden kärkinimien puheenvuoroista. Mukana on tänä vuonna julkaisseita huippukirjailijoita, kuten Miki Liukkonen, Eppu Nuotio, Matti Rönkä ja Sisko Savonlahti.

Miki Liukkonen puhuu kulttuurista ja kirjallisuudesta.

Antti Tuomainen löytyy dekkarisalista.

Mukana on myös Finlandia-palkinnon voittajia eri vuosilta. Kytömäen ja Liksomin lisäksi puheenvuoron saa ainakin Juha Hurme, todennäköisesti myös 1. joulukuuta julkistettavat vuoden 2021 Finlandia-voittajat.

Anni Kytömäen Finlandia-vuosi jäi vaisuksi, kun maailmanlaajuinen pandemia pyyhälsi suunnitelmat uusiksi.

Sarjakuvasta vastaa perinteisen Tampere kuplii -festivaalin organisaatio. Tekijöistä mukana ovat ainakin JP Ahonen, Ville Tietäväinen, Iiro Küttner ja Pauli Kallio.

Esiintymässä on myös terävä joukko eturivin suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita Tuutikki Tolosesta Dess Terentjevaan. Lasten ja aikuisten iloksi paikalle tulee molempina päivinä lukukoiria ja Supernanny Pia Penttala.

Aikuisille ja lapsille

Maestrosta tulee dekkarisali. Seppo Jokisen lisäksi Tampereelle ovat tulossa ainakin Marko Kilpi, JP Koskinen, Leena Lehtolainen, Christian Rönnbacka, Antti Tuomainen ja Kale Puonti.

Sonaatti-salit omistetaan lyriikalle, lausunnalle, tietokirjallisuudelle ja teatterille. Tampereen Teatterin johtaja Mikko Kanninen kertoo, miten Väinö Linnan tapainen kansalliskirjailija taipuu näytelmäksi. Tampereen Työväen Teatteria edustavat Sirkku Peltola ja Eeva Kontu. Luvassa on myös TTT:n Kiroilua- ja Punk-aiheiset paneelit.

Laura Malmivaara julkaisi syksyllä autofiktiivisen esikoisromaanin. Myös hän on tulossa Tampereelle.

Sisko Savonlahti esittelee messuilla uutuusromaaniaan Kai minä halusin tätä.

Yliopiston paneeleissa käsitellään muun muassa 100-vuotta juhlivaa Eeva-Liisa Manneria. Suomentaja Kersti Juva kertoo 1970-luvulla alkaneesta kiehtovasta urastaan J. R. R. Tolkienin teosten tulkkina.

Lisäksi tapahtumassa on oma kokonaisuutensa äänikirjoille ja podcasteille, Murhamysteeri-pakohuonepeli ja värikäs cosplaymuotinäytös. Vuoden luontokuvat -näyttelyssä ovat esillä kaikki Vuoden luontokuva 2021 -kilpailussa palkitut kuvat.

Tatun ja Patun luojat Aino Havukainen ja Pasi Toivonen ovat luvanneet tuoda messuille kuvitusnäytöksen.

Cosplay-tapahtumilla on Tampereella pitkät perinteet jo vuodesta 2005. Kirjafestareilla väriä Tampere-taloon tuo cosplaymuotinäytös. Arkistokuva on vuodelta 2007.