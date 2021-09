”Puolitoista viime vuotta on mennyt järkyttävän nopeasti, ja samaan aikaan se on ollut järkyttävän pitkä jakso. Teatterissa korona-aika on vaatinut jatkuvaa reagoimista. Se herättää ristiriitaisia tuntemuksia”, sanoo Tampereen Työväen Teatterin johtaja Otso Kautto.