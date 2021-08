Tamperelaisopiskelijoita kyllästyttivät tekstit, joissa vedetään mutkat suoriksi – Nyt he pyörittävät verkkomediaa, jossa kuuluu internet-sukupolven ääni

Verkkomedia Vita nuova on Riina Tanskasen, 23, ja Samu Kuopan, 26, perustama äänitorvi ja kanava, jossa on tilaa pitkälle pohdiskelulle. Kulttuurista ja yhteiskunnasta kiinnostunut kollektiivi ei saa työstään rahaa, mutta kirjoittamaan ajavat muut syyt.

Ennen kuin haastattelu loppuu, on melkein pakko kysyä, mihin sudenkuoppaan todennäköisimmin putoan, kun alan tiivistää rönsyilevää keskustelua rajalliseen palstatilaan.

– No ehkä se, jos kirjoitat vain, että täällä ne kahdestaan elävät ja rakastavat toisiaan ja sitten sivulauseessa, että no, on tässä jotain yhteiskunnallista kamaa, Riina Tanskanen heittää.