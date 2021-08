Main ContentPlaceholder

Kulttuuri

Pyynikki-ilmiö huipentuu Jarkko Aholan keikkaan sunnuntaina – tapahtumajärjestäjä iloitsee, että keikkojen sarja saatiin onnistumaan

Pyynikin kesäteatterilla on järjestetty tänä kesänä viidettä kertaa Pyynikki-ilmiö eli konserttien ja stand up -esitysten sarja. Yli 800-paikkaiseen katsomoon on otettu vain noin 500 katsojaa, mutta tapahtumia ei jouduttu perumaan huonontuneesta koronatilanteesta huolimatta.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Teräsbetoni-yhtyeestä tuttu laulaja Jarkko Ahola huipentaa Pyynikki-ilmiön viimeisen illan Pyynikin kesäteatterilla.