Finlayson Art Arean päätösviikonlopun tapahtumat peruuntuivat koronarajoitusten takia jo toistamiseen – kulunut kesä oli silti historian vilkkaimpia

Kesän kestänyt taidetapahtuma Finlayson Art Area Tampereen keskustassa päättyy viikonloppuna ilman suuria juhlallisuuksia.

Aamulehti

Alunperin päätösviikonlopuksi oli suunnitelmissa tunnettuja kirjailijanimiä takavuosien tapaan, mutta koronarajoitukset iskivät taidetapahtuma Finlayson Art Arean päätösviikonlopun juhliin nyt jo toistamiseen.

Mitä viikonlopuksi oli suunnitelmissa, Finlayson Art Arean projektipäällikkö Katja Villemonteix?

– Lauantaiksi suunnittelimme Taru Torikan vetämää kirjallisuuskeskustelua Johanna Sinisalon, Arto Lapin ja Marisha Rasi-Koskisen kanssa. He ovat kaikki myös meidän Sanalankoja-teoksemme kirjailijoita. Lisäksi alkuillassa piti olla Beatlinen konsertti. Sunnuntaiksi suunnittelimme lasten päivää yhteystyössä Mehiläisen kanssa. Siinä piti olla Herra Heinämäen Lato-orkesterin konsertti ja lasten piirustuspaja.

– Koko kesän ajan olemme jakaneet kävijöille käsidesiä ja kasvomaskeja, mutta nämä tapahtumat katsoimme parhaaksi perua kokonaan.

Miten korona on vaikuttanut muuhun toimintaanne?

– Ilmaisiin yleisöopastuksiin laitoimme kymmenen hengen rajan, ja kymmenen hengen raja on koskenut myös tilattuja, maksullisia opastuksia. Esimerkiksi keskiviikkona meillä oli lukiolaisryhmä, jonka jaoimme kahteen osaan.

Miten kesä on muuten mennyt?

– Meillä on mennyt oikein hyvin, eikä yhtään altistumisia ole tullut. Päiväkohtaiset kävijämäärät näyttelyissä ovat olleet 250–500 hengen luokkaa. Lisäksi kävijöihin voi lisätä vielä ulkoalueita kiertäviä ihmisiä. Esimerkiksi katumaalauksia ja Esko Männikön valokuvia Finnparkin parkkihallissa on käynyt ihailemassa suuri joukko ihmisiä.

Minkälaista palautetta tämän vuoden näyttelyt ovat saaneet?

– Eniten kehuja on tullut Birger Kaipiaisen keramiikkanäyttelystä. Kaipiaisen teosten väri- ja yltäkylläisyys on koettu ihanana vastapainona ankeaan korona-aikaan. Niissä on sellaista ikuisen puutarhajuhlan tunnelmaa. Myös Eija-Liisa Ahtilan videoteos on vaikuttanut moniin, ja Esko Männikön teokset ovat herättäneet keskustelua. Anniina Puiraksen Bloomia on kuvattu paljon Instagramiin.

Ovatko taiteilijat saaneet teoksiaan kaupaksi?

– Finlayson Art Area on samalla myyntinäyttely, ja joka kesä meillä myydään teoksia. Useita Jasmin Anoschkinin, Teemu Mäenpään ja Esko Männikön teoksia on jo myyty, ja Kain Tapperin teoksista käydään parhaillaan neuvotteluja.

Anniina Puiraksen hartsikukista ja hyönteishotelleista koostuva Bloom on ollut suosittu selfie-tausta. Puutarhuri Santeri Urhosen Terde-puutarha aloittaa Finlaysonin alueen viisivuotisen vihersuunnitteluohjelman.