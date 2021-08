Tässä parhaat menovinkit elokuun puoliväliin

Tampereen Viikinsaaressa näkyy ja kuuluu Saariblues-festivaali. Hiedanrannassa kerrotaan vieraslajeista ja Nokialla Maatialanharjusta. Komediateatterissa järjestetään vuotuinen Superilta.

Kitaristi, laulaja ja lauluntekijä Erja Lyytinen on yksi nykyhetken kovimmista blueskitaristeista koko maailmassa.

1. Ismo Alanko Yksin saattaa yllättää

Kotimaisen rockin ikoni Ismo Alanko on sanonut, että soolokeikoilla on mahdollisuus yllättää yleisön lisäksi itsensä. Keikan materiaalina on koko nelikymmenvuotinen tuotanto.

Viikinsaari 20. elokuuta.