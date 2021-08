Kun 50 vuotta täyttävä Peter Franzén sai isoimman kansainvälisen roolinsa, hän unohti tekevänsä työtä ja vain eli tarinan hetkessä – ”Joskus murtui neniä ja irtosi hampaita”

Näyttelijä Peter Franzén iloitsee tulevasta roolistaan Markku Pölösen Hamsterit-elokuvassa. Se perustuu Veikko Huovisen romaaniin.

Ensimmäinen kuvauspäivä Viikingit-sarjassa on piirtynyt pysyvästi Peter Franzénin mieleen. Hän saapui vuonna 2015 Irlantiin, Ashfordin isoon studioon.

– Koko Kattegatin kylä oli rakennettu sinne. Tulin isoihin syöminkeihin, joissa oli pari sataa näyttelijää ja muutaman sadan hengen kuvausryhmä. Tulet paloivat, ja ihmiset mulkoilivat uutta tulijaa.

– Ihan kuin olisin todella matkannut ajassa taaksepäin. Ison kohtauksen vetäminen oli jännä haaste.

Franzén näytteli Viikingeissä kuningas Harald Kaunotukkaa. Se on hänen isoin kansainvälinen roolinsa. Hän sanoo, että usein siinä unohti tekevänsä työtä ja vain eli tarinan hetkessä.

– Viimeisellä kaudella mukana oli 16 000 avustajaa. Taistelukohtauksissa joillakin henki nousi oikeasti ja joskus murtui neniä ja irtosi hampaita. Siinä piti olla hyvä kunto. Monia stuntteja tehtiin itse. Jotkut näyttelijät olivat mukana koko sarjan ajan. Siellä muodostui yhteisö.

Franzénin nenä ja hampaat säilyivät ehjinä. Hän muistelee kaihoisasti miekkailu- ja muuta taistelukoulutusta mutta ennen kaikkea kuvausryhmän yhteisöä.

Jotkut kuuluivat siihen koko sarjan tekemisen ajan, Franzénkin nelisen vuotta.

Los Angeles oli monelle kovaa elämää

Yhteisöllisyys on jäänyt Franzénille mieleen myös Los Angelesista, jonne hän muutti vaimonsa Irina Björklundin kanssa vuonna 1999.

– Siellä muotoutui ystäväpiiri, johon kuului kuvaajia, käsikirjoittajia, näyttelijöitä. Se oli monelle kovaa elämää, Franzén kertoo.

– Pitää olla melkoinen palo alalle, että jaksaa tehdä muita hommia etsiessään haluamaansa keikkaa. Mutta yhteishenki oli hyvä. Se oli kuin kyläyhteisö.

Franzénille onneksi riitti oman alan töitä. Ne olivat tosin enimmäkseen Euroopassa ja Suomessa.

Alkupiste näyttelijänuralla oli Kemin kaupunginteatterissa, jossa Franzén esiintyi 12-vuotiaana Sound of Musicissa. Armeijassa kypsyi päätös pyrkiä Teatterikorkeakouluun, johon hän pääsi toisella yrittämällä.

Franzén nousi esiin Markku Pölösen ja Olli Saarelan elokuvista. Pölösen Kuningasjätkässä (1998) hänellä oli vielä sivurooli, mutta siitä tuli Jussi-palkinto. Saarelan sotaelokuvassa Rukajärven tie (1999) Franzén näytteli pääroolin.

Rukajärven tiestä tuli 1990-luvun katsotuin kotimainen elokuva, ja siitä sanotaan alkaneen suomalaisen elokuvan uuden kukoistuksen, joka jatkuu vieläkin.

– Kun nyt katsoo, missä suomalainen elokuva on, niin nousu on ollut mahtavaa. Suomalaiset näyttelijät ovat alkaneet päästä mukaan myös isoihin kansainvälisiin sarjoihin. Jo on aikakin. Meillä on paljon hyödyntämätöntä lahjakkuutta.

”Vanha ystävä sai taas rahoituksen”

Kuningasjätkästä lähtien Franzén oli mukana kaikissa Pölösen pitkissä elokuvissa vuoteen 2009 saakka. Väliin jäi vain viimeisin, Oma maa (2018). Seuraavassa Pölösen elokuvassa Franzén taas näyttelee.

– Vanha ystävä sai rahoituksen, ja päästään taas tekemään yhdessä, Franzén iloitsee.

– Hamsterit perustuu Veikko Huovisen romaaniin. Se osuu hyvin tähän aikaan, vaikka kertoo 50-luvusta.

Seuraavaksi Franzén nähdään kuitenkin Amazon Prime -suoratoistopalvelulle tehdyssä Ajan pyörä -fantasiasarjassa, joka kuvattiin jo toissa vuonna. Sille tehdään jo toista kautta. Suomessa hän näyttelee pääosan Sorjosesta tuttujen tekijöiden sarjassa Helsinki-syndrooma.

– Pitkästä aikaa pääsen tekemään oikein kunnolla suomenkielisiä rooleja!

Peter Franzén täyttää 50 vuotta lauantaina 14. elokuuta.

Koti on Ranskassa

Kesää Franzén on viettänyt perheineen mökillä saaressa Porvoon edustalla, mutta koti on Ranskassa.

Franzénin ja Björklundin perhe muutti vuonna 2013 Los Angelesista Provencen maaseudulle Marseillen lähelle. Siellä he pitävät oliivi- ja hedelmäpuita ja kasvattavat metsää. Eläimiäkin tilalla on.

– Irina vietti jo nuorena aikaa Ranskassa. Seurustelumme alussa hän sanoi, että saatamme päätyä sinne, jos olemme yhdessä tarpeeksi pitkään. Olin vuoden poissa, kun tein Tumman veden päällä -elokuvaa, ja hän oli yksin kotona [Los Angelesissa] lapsen kanssa. Sen jälkeen päätimme muuttaa.

Tumman veden päällä (2013) perustuu Franzénin samannimiseen esikoisromaaniin. Hän käsikirjoitti ja ohjasi elokuvan itse. Sittemmin hän on julkaissut kaksi muutakin romaania.

– Olen tosi kiitollinen Markus Selinille, joka ehdotti, että teen elokuvan. Ei ole helppo päästä ohjaamaan. Olen tehnyt käsikirjoitukset muistakin kirjoistani ja kirjoittanut useita muita, mutta en ole vielä saanut niille rahoitusta. Nytkin kirjoitan sekä käsikirjoituksia että kirjoja.