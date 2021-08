Poimi talteen viikon menovinkit: Ritarit ratsastavat Vapriikkiin, Kangasalla museokohteet ovat auki iltamyöhään saakka

Kangasalla useisiin museokohteisiin on torstai-iltana vapaa pääsy. Museoiden illassa on mukana useita kohteita, jotka sopivat koko perheelle. Lue tästä kaikki viikon menovinkit.

Aamulehti

1. Vahtera Finlaysonilla

Poplaulaja Vahtera, eli Meri Vahtera esiintyy akustisessa ilmaiskonsertissa Finlaysonin Väinö Linnan aukiolla keskiviikkoiltana. Konsertti on ikärajaton. Vahtera päättelee samalla Finlayson Live -kesäkonserttien sarjan, jonka aikana heinä-elokuussa Väinö Linnan aukiolla on esiintynyt yhteensä kuusi suomalaista artistia.

Vahtera Väinö Linnan aukiolla keskiviikkona kello 20–21.

2. Lasten kanssa Kangasalle

Kangasalla järjestetään torstai-iltana Museoiden ilta -tapahtuma, jonka myötä monet alueen museokohteet ovat maksutta auki vierailijoille.

Tapahtumassa on mukana useita kohteita, jotka sopivat koko perheelle. Yksi poiminta on Pikku Kakkosesta tuttu Lastentalo Tähtiranta. Se on Koivistossa sijaitseva vanha talo pihapiireineen ja eläimineen. Museoiden illassa Tähtirannassa voi tutustua paikan historiaan ja kuulla tarinoita Tähtirannan perheen, Kaarlen, Idan, Sylvin ja Irman elämän vaiheista. Paikalla on myös mahdollisuus nuotiokahveihin.

Museoiden ilta Kangasalla torstaina, Lastentalo Tähtiranta osoitteessa Kaarina Maununtyttären tie 103 on avoinna vierailijoille kello 17–22.

3. Ritareita Vapriikissa

Lauantaina museokeskus Vapriikissa Tampereella vietetään ritarihenkistä tapahtumapäivää Ritarit-näyttelyn tiimoilta. Tapahtuman aikana näyttely on auki normaalilla pääsymaksulla ja sen aikana järjestetään useita opastettuja kierroksia eri teemoilla. Pihamaalla tapahtuma on maksuton.

Tapahtumapäivässä Vapriikin lähistöllä tutustutaan eri tapoihin elävöittää keskiajan kamppailuperinteitä. Aleksandra Siltasen puiston taistelukentällä esitellään koko päivä erilaisia ritarin asetaitoja ja sitä, miten haarniskassa taistellaan. Lisäksi erilaisilla historian harrastusryhmillä on esittelypisteitä.

Ritarit-näyttelyn tapahtumapäivä lauantaina museokeskus Vapriikissa kello 10–18, pihalla näytökset kello 12–17.45.

4. Rocktenori Vesilahdella

Aikoinaan Teräsbetonin laulaja-basistina ja biisinkirjoittajana tunnetuksi tullut rocktenori Jarkko Ahola esiintyy lauantaina puistokonsertissa Laukon kartanossa Vesilahdella. Komeaääninen Ahola on levyttänyt viime vuosina menestyksekkäästi ja tullut tunnetuksi muun muassa Elämäni Biisi tv-ohjelman solistina. Laukossa Ahola esittää bändinsä kanssa suosituimpia kappaleitaan. Konserttiliput ovat ostettavissa etukäteen Lippu.fi:n kautta, Konserttilipulla pääsee myös kartanon taidenäyttelyihin.

Jarkko Ahola Laukon kartanossa lauantaina kello 18–19.15. Kartanon näyttelyt ja suuri kartanopuoti avoinna konserttipäivinä kello 12–20.

Lue lisää: ”Näin kovia artisteja ei Laukossa ole ollut näin isosti aikaisemmin” – Laukon kartanon kesäkonsertit palaavat välivuoden jälkeen

5. Urkuviikot alkavat

Mäntän 19. Urkuviikko käynnistyy sunnuntaina. Avajaiskonsertissa esiintyvät virolaiset Mart Siimer uruissa ja Brigitta Siimer viulussa. Kaikki Urkuviikon konsertit pidetään Mäntän kirkossa. Tapahtuman järjestää Mänttä-Vilppulan seurakunta. Lippuja voi ostaa käteiseltä ovelta. Konsertit ovat 10 euroa, pois lukien Nuorten konsertti, Lasten konsertti ja Sellovartti, joissa ei ole ohjelmamaksua.

Mäntän XIX Urkuviikko 15.–22. elokuuta Mäntän kirkossa. Avajaiskonsertti sunnuntaina kello 18.