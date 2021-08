18-vuotias tamperelainen viulistilupaus Iidamari Ahonen suuntaa jo maailmalle – Berliinin taideyliopiston pääsykokeissa oli yksi kuumottava hetki

Tamperelainen viulisti Iidamari Ahonen jatkaa syksyllä opintojaan Sibelius-Akatemiassa ja Berliinin taideyliopistossa. Aamulehti on seurannut viulistilahjakkuuden kehitystä ensimmäisistä isoista julkisista konserteista lähtien.

Iidamari Ahonen on viettänyt kesää Tampereella. Taustalla näkyvä Tampere-talo on ollut hänelle tärkeä paikka niin kuuntelijana kuin soittajanakin.

Puolitoista vuotta koronan kanssa kärvistelyä on ollut piinaavaa aikaa tamperelaisviulisti Iidamari Ahoselle.

– Erittäin vähän on ollut konsertteja. Se on ollut ihan kauheata, kun on tottunut sellaiseen rutiiniin, että konsertteja on lähes viikoittain. Syksyllä soitin yhden oppilaskonsertin ja seuraava olikin nyt kesällä, 18-vuotias viulisti huokaa.