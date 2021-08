Iskelmä-Finlandia jaettiin Arja Korisevalle Tapsan tahdeilla Nokialla

Kuka? Arja Koriseva

Julkaissut urallaan 15 albumia. Tunnetuimpia hittejä ovat Enkelin silmin, Rannalla, Kuningaskobra, Rakastunut nainen ja Tuulen värit.

Useita tv-töitä, kuten Näytönpaikka-, Suuri luokkakokous- ja Jos sais kerran-viihdeohjelmista ja Kontio & Parmas -komediasarjasta. Koriseva on antanut äänensä Disney-animaation Pocahontas-hahmolle ja näytellyt Vääpeli Körmy ja Hilarius Hiiri -elokuvatuotannoissa.

Teatterilavoilla Koriseva on nähty muun muassa Sound of Music-, My Fair Lady-, Herrasmieshuijarit-, Piukat paikat- ja Delilah-tähtenä.

Kruunattiin tangokuningattareksi vuonna 1989. Palkittu myös muun muassa Vuoden naissolisti -Emmalla (1991), The World Music Awardilla Monte Carlossa (1992) ja Tango-Finlandialla (2006).